Σωκράτης Φάμελλος: Δυνατά επιμελητήρια πλουραλισμός στην οικονομία

Το σημερινό μήνυμα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι "δυνατά Επιμελητήρια και πλουραλισμός στην οικονομία", ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος επισκέφθηκε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Φάμελλος συναντήθηκε με τους Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και Γιώργο Καββαθά, ενώ συνομίλησε με υποψήφιους για το ΔΣ, με επαγγελματίες, αλλά και με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Ακολούθως ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι δίπλα στα Επιμελητήρια. Έχει πολύ μεγάλη αξία η συμμετοχή στις εκλογές, διότι θέλουμε ισχυρούς επιμελητηριακούς φορείς. Πρέπει να συμμετέχουν οι επαγγελματίες, για να έχουμε δυνατό Επιμελητήριο, ώστε να μπορούν τα μέλη τους να διεκδικούν την ορθή λειτουργία και την ανάπτυξη της οικονομίας γιατί τα Επιμελητήρια έχουν θεσμικό ρόλο.

Και απευθυνόμαστε στα Επιμελητήρια και τα μέλη τους γιατί για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία η μικρομεσαία και η νέα επιχειρηματικότητα. Και θέλουμε περισσότερες και πιο ισχυρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

