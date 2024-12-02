Συνεδριάζει 4/12 η Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Την Τετάρτη 4/12, στις 13:00, στην αίθουσα Γερουσίας, θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
H συνεδρίαση θα έχει θέμα τον προγραμματισμό του κοινοβουλευτικού έργου, καθώς και την εκλογή γραμματέα Κ.Ο., διευθυντή Κ.Ο. και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, σύμφωνα με τον κανονισμό.
Πηγή: skai.gr
