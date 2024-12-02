Ν. Ανδρουλάκης: Η πρωτοβουλία μας για την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, έχει δημοσιονομικό και πολιτικό χαρακτήρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Την κατάθεση τροπολογίας από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, που προκύπτουν από την επιτοκιακή διαφορά και τις χρεώσεις, προανήγγειλε στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ΟΤ Forum 2024 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εμείς αύριο θα προτείνουμε να υπάρξει έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Δεν θα είναι ένα ακραίο μέτρο, διότι δεν έχει μόνο δημοσιονομικό χαρακτήρα αλλά και πολιτικό. Ενώ ο κόσμος πληρώνει την ακρίβεια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σε δύσκολη κατάσταση, έχουμε στην Ελλάδα την μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων αλλά και τόσο μεγάλες χρεώσεις. Τη στιγμή μάλιστα που δώσαμε δισεκατομμύρια σε συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις. Πρέπει να δείξουν οι τράπεζες ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο, κάτι που δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα, ενώ έχουν διαχειριστεί ήδη πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα, η πρωτοβουλία μας έχει και δημοσιονομικό και πολιτικό χαρακτήρα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης στον απόηχο της άρνησης του Πρωθυπουργού.

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε και νέα νομοθετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της στρέβλωσης στην αγορά ακινήτων και τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων λόγω golden visa.

«Εμείς προτείναμε να μη συνδέεται η golden visa με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Όποιος, δηλαδή, αγοράζει σπίτι με golden visa, αυτό να προορίζεται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Αύριο θα επαναφέρω την πρόταση και μάλιστα με μία τροπολογία που θα λέει ότι όταν ο κάτοχος της golden visa έρθει να την ανανεώσει μετά τα 5 χρόνια δεν θα μπορεί να έχει το ακίνητο σε βραχυχρόνια μίσθωση» τόνισε.

Επιμένοντας στην κριτική του απέναντι στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις ολιγοπωλιακές πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών που εντοπίζει η ΤτΕ σε τέσσερις τομείς.

«Όταν η Τράπεζα της Ελλάδας λέει ότι ένα κομμάτι των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με 4 μεγάλα ολιγοπώλια: τράπεζες, εμπορία τροφίμων, ιδιωτική υγεία και ενέργεια και κάνουμε τα ελάχιστα για να τα αντιμετωπίσουμε, τότε κάποιος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Αν δειλιάζει ο πρωθυπουργός θα τις πάρουμε εμείς. Και θα δούμε στη Βουλή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πριν από μερικές εβδομάδες έλεγαν ότι έχουν ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο από το οικονομικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, τους καλώ αύριο να δείξουν αυτό το κοινωνικό πρόσωπο υπερψηφίζοντας στο φορολογικό νομοσχέδιο τις δίκαιες τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη μεθαυριανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι θα του θέσει τα μεγάλα ζητήματα της χώρας, όπως η οικονομία, η ακρίβεια, το στεγαστικό, το κράτος δικαίου.

«Θεωρώ ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα, πρέπει να επενδύσουμε περαιτέρω στην διάκριση των εξουσιών. Φθίνει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, άρα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Θα θέσω, λοιπόν, στον Πρωθυπουργό την πρόταση μου στην αναθεώρηση του συντάγματος να επιλέγεται με άλλο τρόπο η ηγεσία της δικαιοσύνης και να μην είναι η επιλογή ενός κόμματος και μίας κυβέρνησης, αλλά θα έχει περισσότερες δικλίδες ασφαλείας για τη διάκριση των εξουσιών» σημείωσε και συμπλήρωσε ως δεύτερο σημείο αιχμή το δημογραφικό: «το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ad hoc πρωτοβουλίες αλλά σε ένα βάθος χρόνου. Αυτό χρειάζεται ένα ευρύτερο consensus, να συμφωνήσουμε δηλαδή σε μία στρατηγική, αν όλο το πολιτικό σύστημα πιστεύει ότι αυτό είναι το μεγάλο εθνικό θέμα. Τα επόμενα χρόνια όποιος κι αν είναι στη θέση του πρωθυπουργού να έχει μία πυξίδα στρατηγικής για να μπορούμε να βελτιώσουμε γρήγορα το δημογραφικό μας. Σε άλλη περίπτωση, το δημογραφικό θα είναι η καταστροφή οποιασδήποτε οικονομικής ανάπτυξης».

«Θέλουμε μία ανάπτυξη που να είναι και βιώσιμη και ανθεκτική και ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη. Η ανάπτυξη που έχουμε σήμερα, δεν έχει κανένα απ’ αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά», συμπύκνωσε ο κ. Ανδρουλάκης το διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, που πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

