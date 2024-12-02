Δένδιας: Δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα των ατόμων με αυτισμό στην υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία

Δέσμευση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να εξασφαλιστεί η διά βίου φροντίδα των ατόμων με αυτισμό, όλων των παιδιών των οικογενειών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του πολιτικού μας προσωπικού. Να διασφαλίσουμε, δηλαδή, διά βίου τα δικαιώματα τους στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην εργασία. Τελικά, να διασφαλίσουμε το δικαίωμά τους στη ζωή.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, σε χαιρετισμό του στην ενημερωτική εκδήλωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον Αυτισμό, υπό τον τίτλο «Κάνοντας το αόρατο ορατό», η οποία πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Κεφαλογιάννη στο αμφιθέατρο «Επισμηναγός (Ι) Δ. Καμπέρος».

Ξεκαθάρισε ότι η Πολιτεία «έχει υποχρέωση να συλλάβει πρώτα και υλοποιήσει μετά πολιτικές που συμβάλλουν στην ουσιαστική στήριξη των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους. Πολιτικές για την εκπαίδευση, για την ομαλή ένταξη στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι».

«Ο στόχος μας», υπογράμμισε, «είναι η δημιουργία συνθηκών διά βίου στήριξης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα όλης της οικογένειας να ζει κανονικά».

«Θα αναβαθμίσουμε το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών, το οποίο λειτουργεί ήδη με εξειδικευμένα προγράμματα και δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών με αυτισμό» ανέφερε και πρόσθεσε: «Εκτός από την αυτονόητη μέριμνα για τα παιδιά αυτά, στην παιδική ηλικία, θέλουμε να μελετηθεί και να καταλήξουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα και σε ένα σχέδιο αξιοποίησης των αποδεδειγμένα ειδικών ικανοτήτων αυτών των παιδιών από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά την ενηλικίωσή τους. Να έχουμε, δηλαδή, τη δυνατότητα να έχουν δουλειά. Να έχουν κανονική επαγγελματική ενασχόληση».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Τα άτομα αυτά έχουν ειδικές ικανότητες. Ικανότητες πολύ πέραν του μέσου ανθρώπου» και συνέχισε λέγοντας ότι πρέπει «να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο να μπορούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας να δώσουν μια ευκαιρία απασχόλησης, όχι δίκην φιλανθρωπίας, αλλά επειδή αυτά τα άτομα έχουν ικανότητες που οι Ένοπλες Δυνάμεις και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας χρειάζονται. Και ακριβώς στο σημερινό περιβάλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Big Data, οι δυνατότητες που έχουν διάκρισης της λεπτομέρειας, της χρήσης των αριθμών και της δημιουργίας αλγορίθμων, είναι απαραίτητες».

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης στο χαιρετισμό του ανέδειξε τις δράσεις του υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό του ήδη υπάρχοντος Κέντρου Ειδικής Φροντίδας Παιδιών στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, καθώς και το σχεδιασμό της δημιουργίας «Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» για τους ενήλικες ΑμεΑ, τέκνα Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού.

«Δρομολογήσαμε», ανέφερε, μεταξύ άλλων, «την ίδρυση οδοντιατρείου για άτομα με αναπηρία, την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην απαλλαγή εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας με σκοπό τη μείωση της ταλαιπωρίας των οικογενειών και των ίδιων των στρατευσίμων με βαριά σωματική ή ψυχική αναπηρία, την επανεξέταση συνολικά του πλαισίου των μέτρων μέριμνας για τους στρατιωτικούς που μέλη των οικογενειών τους έχουν αναπηρία, και που αφορούν π.χ σε σε ζητήματα στέγασης, παραθερισμού, προσαρμογής ωραρίου εργασίας, απαλλαγής από υπηρεσίες -ασκήσεις κτλ με σκοπό την αντιστάθμιση των σοβαρών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν και την επίτευξη μιας αξιοπρεπούς κανονικότητας στην καθημερινή ζωή».

«Έχουμε δρομολογήσει επίσης», συνέχισε, «δράσεις - έργα που αφορούν στην ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών με στοχοθεσία την ολόπλευρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας στη διάρκεια της ζωής των αυτιστικών ατόμων».

«Πρόκειται», εξήγησε, «για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του ήδη υπάρχοντος Κέντρου Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ) στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά το οποίο λειτουργεί από το 2006 και προσφέρει στα παιδιά της μεγάλης οικογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων, ποιοτικές υπηρεσίες αξιολόγησης, παρέμβασης και στήριξης με επίκεντρο τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού και τη συστημική υποστήριξη ολόκληρης της οικογένειας».

«Σχεδιάζουμε», συνέχισε, «τη δημιουργία «Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» για τους ενήλικες ΑμεΑ, τέκνα Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού, που λόγω της αναπηρίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, χρήζουν συνεχόμενης υποστήριξης και φροντίδας προκειμένου να ενταχθούν ομαλά και να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε έκφανση της ζωής».

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του «Έτους Αλληλεγγύης για τις Ένοπλες Δυνάμεις», όπως έχει χαρακτηρισθεί το 2024.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απεύθυνε και αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ενώ παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.

Ομιλητές ήταν ο προπονητής και πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Δημήτρης Παπανικολάου, καθώς και η αντισυνταγματάρχης (ΝΟΜ) Χριστίνα Υψηλάντου, οι οποίοι εξέφρασαν τις προσωπικές εμπειρίες τους και τον αγώνα που δίνουν καθημερινά για τα μέλη των οικογενειών τους αντίστοιχα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης περί τις τρεις χιλιάδες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, φοιτητές στρατιωτικών σχολών και οπλίτες, από τα αμφιθέατρα 17 Μεγάλων Σχηματισμών και Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, εξ αποστάσεως και σε απευθείας σύνδεση με το αμφιθέατρο «Επισμηναγός (Ι) Δ. Καμπέρος».

Στην εκδήλωση παρόντες ήταν επίσης ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο γενικός διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης υποναύαρχος (Ο) ε.α. Παναγιώτης Σταθόπουλος και ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Εθνικής 'Αμυνας και Διεθνών Σχέσεων πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης.

