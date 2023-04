Σκυλακάκης στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: «Έκρηξη» επενδύσεων στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη τετραετία

Στη σημαντικά ανοδική πορεία που θα ακολουθήσουν οι επενδύσεις στη χώρα μας, μέσα στην επόμενη τετραετία, αναφέρθηκε ο κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Υπεύθυνος για τη δημοσιονομική πολιτική και το Ταμείο Ανάκαμψης, σε συζήτηση στο 8o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (26-29/4), που τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Όπως επισήμανε, το επενδυτικό κενό έχει αρχίζει να αντιστρέφεται. «Φέτος υπολογίζουμε, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας που θα καταθέσουμε, ότι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου θα φτάσουν στο 15,3% του ΑΕΠ, από 10,7% που παραλάβαμε το 2019» δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το νέο ποσοστό βάζει τέλος σε μία μακρά περίοδο αποεπένδυσης, περίπου 13 ετών.

Ο κ. Σκυλακάκης ανέλυσε πώς η Ελλάδα πρωτοπορεί στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, έχουν εισρεύσει, ήδη, στα κρατικά ταμεία περισσότερα από 11 δισ. ευρώ, 300 περίπου διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρώνονται (μέσω αυτών ανατίθενται οι δημόσιες συμβάσεις για την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης), ενώ παράλληλα το άκρως επιτυχημένο εργαλείο των δανείων του Ταμείου έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον διαφόρων χωρών, με αποτέλεσμα να ζητούν τεχνογνωσία από τις ελληνικές αρχές.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών εξήγησε πως ακριβώς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι για τους λίγους, αλλά για όλους, τονίζοντας, πως οι διαθέσιμοι πόροι «…γίνονται εκσυγχρονισμένα νοσοκομεία, εκσυγχρονισμένα κέντρα υγείας, εκατομμύρια ώρες κατάρτισης, μεγάλα ενεργειακά έργα, που μας επιτρέπουν να υπάρχουν μέρες κατά τις οποίες δεν χρησιμοποιούμε καθόλου ορυκτά καύσιμα στο ενεργειακό μας μείγμα. Γίνονται μεγάλοι και μικροί δρόμοι, αστικές αναπλάσεις, προγράμματα πρόληψης κατά του καρκίνου».

Περιέγραψε πως το επενδυτικό, ψηφιακό πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» θα λύσει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, μέσα στην επόμενη τριετία, τα θέματα της γραφειοκρατίας στη χώρα, εξασφαλίζοντας διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων και ψηφιοποίηση όλων των μεγάλων αρχείων του Κράτους.

Τέλος, ο κ. Σκυλακάκης μίλησε για μία μεταρρύθμιση-επανάσταση στο «μέτωπο» της αδειοδότησης, η οποία θα αλλάξει όλη την εικόνα της επιχειρηματικότητας. «Η Ελλάδα, μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, θα αποκτήσει, για πρώτη φορά, τοπικά πολεοδομικά σχέδια, παντού. Αυτό, θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα που οδηγεί τους επιχειρηματίες στην αβεβαιότητα ή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δύο αιώνες από τη σύσταση του ελληνικού Κράτους και δεν έχουμε ολοκληρωμένο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Επιτέλους θα αποκτήσουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης», υπογράμμισε.

