Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άντλησε στις 8 Οκτωβρίου 11 δισ. ευρώ σε έκδοση ομολόγων της ΕΕ στο πλαίσιο της ένατης κοινοπρακτικής συναλλαγής της για το 2024

Η συναλλαγή αυτή, που εκτελέστηκε σε δύο δόσεις, αφορούσε τη συνεχή έκδοση ομολόγου της ΕΕ ύψους 5 δισ. ευρώ που λήγει στις 6 Δεκεμβρίου 2027 και τη συνεχή έκδοση ομολόγου της ΕΕ ύψους 6 δισ. ευρώ που λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2039. Το τριετές ομόλογο τιμολογήθηκε στο 101,101 % και έχει απόδοση με διακράτηση έως τη λήξη 2,506 %, ενώ το δεκαπενταετές ομόλογο τιμολογήθηκε στο 101,734 % και έχει απόδοση με διακράτηση έως τη λήξη 3,227 %. Οι ληφθείσες προσφορές ξεπέρασαν τα 81 δισ. ευρώ για το τριετές ομόλογο και τα 85 δισ. ευρώ για το δεκαπενταετές ομόλογο. Αυτό σημαίνει ότι τα ομόλογα υπερκαλύφθηκαν σχεδόν 16 και 14 φορές αντίστοιχα.

Τα έσοδα από αυτή τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων δράσης της ΕΕ (κυρίως στο πλαίσιο του NextGenerationEU και της στήριξης προς την Ουκρανία).

Η Επιτροπή έχει πλέον αντλήσει περίπου 44 δισ. ευρώ από τον στόχο χρηματοδότησης ύψους 65 δισ. ευρώ που έχει θέσει για το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Πλήρης επισκόπηση των συναλλαγών της ΕΕ που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Λεπτομερής επισκόπηση των προγραμματισμένων συναλλαγών της ΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2024 είναι επίσης διαθέσιμη στο σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ. Η επόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης της ΕΕ, είναι μια δημοπρασία ομολόγων της ΕΕ στις 21 Οκτωβρίου 2024.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται από τις Συνθήκες της ΕΕ να δανείζεται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση επιλεγμένων προγραμμάτων δράσης της ΕΕ. Διαθέτει εδραιωμένη φήμη στις αγορές χρεογράφων, χάρη σε εκδόσεις ομολόγων τις οποίες πραγματοποίησε την τελευταία 40ετία. Όλες οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται αποκλειστικά σε ευρώ. Ο δανεισμός της ΕΕ είναι εγγυημένος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ οι συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ συνιστούν ανεπιφύλακτη νομική υποχρέωση όλων των κρατών μελών βάσει των Συνθηκών.

Νίκος Ανδρίτσος

