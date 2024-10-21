Τη διενέργεια αυτοψίας, αυτή την εβδομάδα, για να διαπιστωθούν τυχόν παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Θ. Σκυλακάκης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννη Τσίμαρη με θέμα, «Διάνοιξη δρόμου στην Αλπική ζώνη του Γράμμου, προστατευόμενης περιοχής από το δίκτυο Natura 2000».

Το σχετικό θέμα το διερευνά αυτή τη στιγμή η Δικαιοσύνη, είπε ο κ. Σκυλακάκης. Σημείωσε μάλιστα ότι «ο ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) έχει παραδώσει τις σχετικές αυτοψίες στη Δικαιοσύνη και ταυτόχρονα, αυτή την εβδομάδα, θα επισκεφτεί το σημείο και κλιμάκιο επιθεωρητών και ελεγκτών Βορείου Ελλάδος του ΥΠΕΝ, για να διενεργήσει αυτοψία και να διαπιστωθούν εάν υπάρχουν τυχόν παραβιάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας». Συνεπώς, πρόσθεσε, θα περιμένουμε την αυτοψία των επιθεωρητών, και την κρίση της Δικαιοσύνης πριν προβούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Στην ερώτηση του κ. Τσίμαρη εάν υπήρξε οποιασδήποτε μορφής περιβαλλοντική άδεια ή γνωμοδότηση, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι «δεν έχει υποβληθεί ούτε στα κεντρικά ούτε έχει περιέλθει στη δασική υπηρεσία κάποιου είδους τέτοια διαδικασία αδειοδότησης».

Την ανάγκη διασφάλισης όλων των προϋποθέσεων «ότι οποιοσδήποτε εργασίες γίνονται σε περιβάλλον Natura (πρέπει) να είναι σύννομες και να έχουν τις απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες» τόνισε ο κ. Τσίμαρης.

