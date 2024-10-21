Η ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας με τον πολιτικό συντάκτη του ANT1, κ. Αντώνη Σεφερλή, στο πλαίσιο της 25ης Prodexpo, του μακροβιότερου συνεδρίου στον τομέα του real estate στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται σήμερα 21 και αύριο 22 Οκτωβρίου 2024 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Συζήτηση ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς εκτυλίχθηκε λίγη ώρα μετά την επίσκεψη του κ. Σταϊκούρα στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου και κατέθεσε συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά σχετικά με ανησυχητικά περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

«Πρόκειται για περιστατικά που βλάπτουν και τον σιδηρόδρομο και τη χώρα μας. Περιστατικά που εγείρουν ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν αρμοδίως» υπογράμμισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Τόνισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά και επίμονα για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ζητώντας από τις ηγεσίες του ΟΣΕ και της Hellenic Train να αναλάβουν συμπληρωματικά τις δικές τους πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του υπουργείου για την ενίσχυση της ασφάλειας, λέγοντας πως ήδη τρέχουν οι διαγωνισμοί για 90 ισόπεδες διαβάσεις, με το υπουργείο να εγγράφει στον κρατικό προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό. «Το θέμα θα έχει λυθεί σε 1,5 έτος» είπε ο κ. Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι παράλληλα «τρέχουν» εργολαβίες ύψους 6 εκατ. ευρώ για την κοπή δέντρων κατά μήκος του δικτύου.

Την ίδια στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διάφοροι διαγωνισμοί για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου, όπως η γραμμή Νέα Καρβάλη – Τοξότες, που θα συνδέσει τον σιδηρόδρομο με το εμπορευματικό λιμάνι της Καβάλας. «Η Ελλάδα έχει τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Θεωρώ ότι ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να τείνει προς τη μεταφορά εμπορευμάτων, συνδέοντας τα λιμάνια μας με την Ευρώπη» τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Πέρα από τον θέμα του σιδηροδρόμου, η συζήτηση επεκτάθηκε και στους οδικούς άξονες, με τον κ. Σταϊκούρα να χαρακτηρίζει την Αττική Οδό ως «την πιο δύσκολη άσκηση που έχουμε κάνει. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, να περάσει από τον έναν παραχωρησιούχο στον άλλον την ίδια μέρα». Τόνισε ότι το τίμημα έφτασε τα 3,27 δισ. ευρώ, τα οφέλη για τα δημόσια οικονομικά από τη νέα παραχώρηση θα ξεπεράσουν στη 25ετία τα 7 δισ. ευρώ, ενώ τα άμεσα οφέλη για τους χρήστες είναι η μείωση των διοδίων από τα 2,80 στα 2,50 ευρώ και η πρόβλεψη ότι τα ΑμεΑ θα έχουν ελεύθερη διέλευση από τα διόδια.

Για το μετρό της Θεσσαλονίκης επανέλαβε ότι η βασική γραμμή παραδίδεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ η επέκταση προς Καλαμαριά (με πέντε σταθμούς) θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025. Ερωτηθείς για τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, ο κ. Σταϊκούρας εκτίμησε πως στο τέλος του 2026 οι δύο μετροπόντικες θα έχουν φτάσει στον Ευαγγελισμό, προσθέτοντας ότι σημειώνεται πρόοδος στην κατασκευή σταθμών, υπάρχουν όμως και προβλήματα. Όσον αφορά στις νέες υποδομές της Αττικής, όπως οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, τόνισε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες εύρεσης πρόσθετης χρηματοδότησης λέγοντας ότι οι παραχωρήσεις αποτελούν ένα εργαλείο που εξετάζεται.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε επίσης ότι στο νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στο Καστέλι έχει υλοποιηθεί το 40% του έργου και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Μέχρι τις αρχές του 2025 αναμένεται να έχει συμβασιοποιηθεί το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά του ΒΟΑΚ, αλλά και να ξεκινήσουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο τμήμα Ηράκλειο – Κίσσαμος. Τέλος, σχετικά με την ανοικοδόμηση της Θεσσαλίας ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε πως οι μόνιμες παρεμβάσεις θα κοστίσουν στον κρατικό προϋπολογισμό 1,4 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

