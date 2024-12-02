Sky News: Ιδιωτικές συναντήσεις Μητσοτάκη με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Για δυο με τρεις «ιδιωτικές συναντήσεις» ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον πρόεδρο και τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου με θέμα την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα κάνει λόγο το βρετανικό Sky News σε δημοσίευμά του το πρωί της Δευτέρας, μια ημέρα πριν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομόλογό του, Κιρ Στάρμερ.

Συγκεκριμένα, η βρετανική ιστοσελίδα μεταφέρει, επίσης, τι δήλωσε πηγή κοντά στον Βρετανό πρωθυπουργό στους Financial Times: «Είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι συμφωνηθεί. Μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη άποψη για το τι πρέπει να συμβεί».

Σε αντίθεση με τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, ο οποίος το 2023 ακύρωσε συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή όσα είχε υποστηρίξει ο Έλληνας πρωθυπουργός για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ο Κιρ Στάρμερ «πιστεύεται ότι είναι πιο ανοιχτός σε μια επιστροφή των Γλυπτών από ό,τι ο προκάτοχός του».

Από την πλευρά του το Βρετανικό Μουσείο αρνήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία περί των ανεπίσημων συναντήσεων, με εκπρόσωπό του να αρκείται στο ότι οι συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση για μια συνεργασία, συνεχίζονται.

«Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι μια συμφωνία δανεισμού ανάμεσα στο Βρετανικό Μουσείο και την ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι στα σκαριά - ανοίγοντας τον δρόμο για μερικά από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία να επιστρέψουν στην Ελλάδα, περισσότερα από 200 χρόνια από τη μεταφορά τους εκτός χώρας» αναφέρει το Sky News.

«Ωστόσο για να συμβεί αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει να συμφωνήσει να της δανειστεί μια αρχαιότητα για την οποία η ίδια πιστεύει ότι της ανήκει, γεγονός που σημαίνει ότι οι προκλήσεις παραμένουν» καταλήγει το άρθρο της βρετανικής ιστοσελίδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός διπλωμάτης Λόρδος Έλγιν είχε αφαιρέσει τα γλυπτά στις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ ήταν πρεσβευτής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία τότε είχε υπό τον ζυγό της την Ελλάδα.

Τότε ο Λόρδος Έλγιν είχε ισχυριστεί ότι είχε λάβει άδεια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία για τη μεταφορά των γλυπτών και τα πούλησε στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 1816 προτού τα μάρμαρα περάσουν στην κηδεμονία του Βρετανικού Μουσείου.

Ωστόσο, από την πλευρά της η Τουρκία πιστεύει ότι δεν δόθηκε ποτέ άδεια, με την εκπρόσωπος Δρ. Zeynep Boz υποστήριξε δημόσια την Ελλάδα τον Ιούνιο στη Διακυβερνητική Επιτροπή Επιστροφών και Αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών (ICPRCP).

