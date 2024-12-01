Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επίσκεψη στο Λονδίνο πραγματοποιεί τη Δευτέρα και την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το πρωί της Τρίτης θα γίνει δεκτός στην Ντάουνινγκ Στριτ από τον Βρετανό ομόλογό του σερ Κιρ Στάρμερ.

Η επίσημη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Λονδίνο αρχίζει το πρωί της Δευτέρας, όταν θα ανοίξει την αυλαία του 3ου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει το μήνυμα ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ θα σημειώσει την πολιτική σταθερότητα που υπάρχει στη χώρα, τη στιγμή που ο πολιτικός κίνδυνος «χτυπά» Γαλλία και Γερμανία.

Η ατζέντα της συνάντησης με Στάρμερ

Η συνάντηση της Τρίτης αντιμετωπίζεται από αμφότερες τις πλευρές ως ευκαιρία αναβάθμισης των διμερών σχέσεων σε μια περίοδο προκλήσεων για την Ευρώπη και προσπάθειας της νέας κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποκαταστήσει τους δεσμούς με την ΕΕ και τα κράτη-μέλη.

Κατά τη συνάντηση αναμένεται να δοθεί έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας, της έρευνας και της καινοτομίας και του τουρισμού, ενώ θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο μεταναστευτικό, με τη Βρετανία να έχει επιδείξει ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές αρχές έχουν πετύχει την καλύτερη φύλαξη και προστασία των συνόρων.

Όπως και κατά την πρόσφατη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών στο Λονδίνο, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Στάρμερ θα αναφερθούν και στη σημασία του συντονισμού ενόψει της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μη μόνιμο μέλος τη διετία 2025-2026.

Στο τραπέζι θα πέσει επίσης το ζήτημα των δύο πολέμων που επηρεάζουν άμεσα την Ευρώπη, σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και ευρύτερα οι ευρω-βρετανικές σχέσεις.

Όσον αφορά το θέμα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, η ελληνική πλευρά αφήνει να εννοηθεί πως δεν είναι από τα βασικά θέματα στη συγκεκριμένη συνάντηση. «Πρόκειται για διαρκές αίτημα που συζητείται με το Βρετανικό Μουσείο», ανέφερε ελληνική πηγή, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός σχολίασε από τη Θεσσαλονίκη ότι η συζήτηση με το λονδρέζικο ίδρυμα για τα Γλυπτά «παραμένει ενεργή».

Δήλωση βρετανικής κυβέρνησης στο ΣΚΑΪ για τα Γλυπτά

Δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph στο Λονδίνο, εν τω μεταξύ, επαναφέρει στη συζήτηση περί Γλυπτών το σενάριο νομοθετικής ενεργοποίησης ορισμένων διατάξεων του νόμου περί Ευαγών Ιδρυμάτων που ψηφίστηκε το 2022. Αυτές οι «παγωμένες» διατάξεις, που δεν συμπεριλήφθηκαν στον τελικό νόμο, ορίζουν πως οι επίτροποι διοίκησης ιδρυμάτων όπως τα μουσεία θα μπορούσαν να επιτρέψουν την οριστική αφαίρεση εκθεμάτων εφόσον κρίνουν πως υπάρχει «ηθική υποχρέωση».

Με τον τρόπο αυτό, εκτιμά η εφημερίδα, θα μπορούσε να παρακαμφθεί ο νόμος του 1963 που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα. Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Εργατικοί εξετάζουν «όλες τις επιλογές».

Πάντως οι επικρατούσες πληροφορίες αναφέρουν πως η συζήτηση με το Βρετανικό Μουσείο περιστρέφεται γύρω από μία λύση που θα παρακάμπτει το ακανθώδες ζήτημα της κυριότητας επί των Γλυπτών.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης μιλώντας στο ΣΚΑΙ παρέπεμψε για τις όποιες αποφάσεις περί των Γλυπτών του Παρθενώνα στους επιτρόπους διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου, κατά τη διαχρονική θέση του Λονδίνου.

Στην ερώτηση του ΣΚΑΙ κατά πόσο πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Πολιτισμού Λίσα Νάντι περί κυβερνητικής «εξέτασης» αιτημάτων επαναπατρισμού εκθεμάτων από βρετανικά μουσεία συνιστούν αλλαγή στάσης ή ένδειξη πρόθεσης συμμετοχής του υπουργείου στις διαπραγματεύσεις με την Αθήνα, ο εκπρόσωπος είπε: «Δεν έχουμε σχέδια να αλλάξουμε την υφιστάμενη κυβερνητική πολιτική στο θέμα των αποκαταστάσεων».

Συμπλήρωσε πως «περαιτέρω αποφάσεις που συνδέονται με τη φροντίδα και τη διαχείριση των συλλογών ενός μουσείου, περιλαμβανομένου του δανεισμού αντικειμένων, είναι ζήτημα για τους επιτρόπους του μουσείου».

Πηγή από το βρετανικό Υπουργείο Πολιτισμού υπενθύμισε πως απαγορεύεται από τον νόμο (του 1963) στο Βρετανικό Μουσείο να προβαίνει σε μόνιμη αφαίρεση αντικειμένων από τις συλλογές του, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων (για ανθρώπινα λείψανα ηλικίας κάτω των 1.000 ετών και για κλοπιμαία από την εποχή των Ναζί).

Ανέφερε ότι στο θέμα των Γλυπτών έγινε σύντομη αναφορά στη συνάντηση που διεξήχθη στο Λονδίνο στις 4 Νοεμβρίου μεταξύ της Ελληνίδας υπουργού Τουρισμού και του Βρετανού υφυπουργού Πολιτισμού σερ Κρις Μπράιαντ όταν η κα Κεφαλογιάννη το έθιξε στο πλαίσιο γενικότερης συζήτησης περί τουρισμού.

Η ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο της Morgan Stanley

Η επίσημη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Λονδίνο αρχίζει το πρωί της Δευτέρας, όταν θα ανοίξει την αυλαία του 3ου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εκεί θα έχει δημόσια συζήτηση με τον επικεφαλής του τμήματος Investment Banking Ευρώπης της Morgan Stanley, Μασιμιλιάνο Ρουτζιέρι και κλειστές συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει το μήνυμα ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ θα σημειώσει την πολιτική σταθερότητα που υπάρχει στη χώρα, τη στιγμή που ο πολιτικός κίνδυνος «χτυπά» Γαλλία και Γερμανία.

Στο επενδυτικό συνέδριο οι ελληνικές τράπεζες, το Χρηματιστήριο και οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία επαφών με 100 ισχυρά funds που διαχειρίζονται κονδύλια περίπου 30 τρισ. δολαρίων.

Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού τη Δευτέρα περιλαμβάνεται και συμμετοχή σε ειδικό κλειστό workshop που οργανώνει το Ινστιτούτο Μπλερ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ). Το ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα, ενώ έχει πρόσφατα δημοσιεύσει Οδηγό για χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από κυβερνήσεις. Το workshop διοργανώνεται για τις ανάγκες της ελληνικής κυβέρνησης και κατά τη διάρκειά του αναμένεται να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας για την Ελλάδα με τη βοήθεια της ΑΙ, όπως Υγεία, Κλιματική Κρίση, Πολιτική Προστασία, Απασχόληση.

Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το εθνικό σχέδιο για τη μετάβαση της Ελλάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, που του παρέδωσε πριν από λίγες μέρες η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

