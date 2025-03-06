Λογαριασμός
Τετ α τετ Μητσοτάκη - Μερτς πριν τη Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία

Σύντονη συνάντηση με τον επικεφαλής του CDU και επόμενο καγκελάριο της Γερμανίας είχε ο πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες 

Μητσοτάκης

Λίγο πριν τη Σύνοδο ηγετών του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες και το κρίσιμο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύντομο τετ α τετ με τον Φρίντριχ Μερτς, επικεφαλής του CDU και επόμενο καγκελάριο της Γερμανίας.

Φωτογραφία από τη συνάντησή τους δημοσίευσε ο πρωθυπουργός σε story στο Instagram: 

Μητσοτάκης


 

