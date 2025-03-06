Τετ α τετ Μητσοτάκη - Μερτς πριν τη Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία

Λίγο πριν τη Σύνοδο ηγετών του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες και το κρίσιμο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύντομο τετ α τετ με τον Φρίντριχ Μερτς, επικεφαλής του CDU και επόμενο καγκελάριο της Γερμανίας.
Φωτογραφία από τη συνάντησή τους δημοσίευσε ο πρωθυπουργός σε story στο Instagram:
Πηγή: skai.gr
