Την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης των αιτίων που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών υπογράμμισε μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

«Ο σεβασμός στους γονείς και τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, ο σεβασμός στους τραυματίες και τις δικές τους οικογένειες, ο σεβασμός σε κάθε πολίτη, επιβάλλει να απαντηθεί κάθε ερώτημα, κάθε «γιατί», αυτής της εθνικής τραγωδίας», είπε η Υπουργός σημειώνοντας ότι οι απαντήσεις θα πρέπει να προκύψουν θεσμικά, «μέσα από την ολοκλήρωση

της ανακριτικής διαδικασίας και την απονομή δικαιοσύνης».

Η κα Κεραμέως, αναφερόμενη στη στάση της αντιπολίτευσης σημείωσε ότι τα κόμματα που την απαρτίζουν «έχουν βγάλει ήδη τη δική τους ετυμηγορία, χωρίς να περιμένουν, όπως θα έπρεπε, την ετυμηγορία των δικαστικών αρχών, που έχουν τη συνταγματική, θεσμική αρμοδιότητα να ερευνούν και να καταλογίζουν ευθύνες».

Αναφερόμενη στην πρόταση δυσπιστίας, σημείωσε ότι η αιτιολογική βάση της πρότασης παρακάμπτει τη δικαιοσύνη και αγνοεί τη θεσμική λειτουργία της.

«Δεν μπορώ όμως να μην παρατηρήσω ότι η πρόταση δυσπιστίας που συζητούμε, προεξοφλεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που την υπογράφουν, έχουν βγάλει ήδη τη δική τους ετυμηγορία, χωρίς να περιμένουν, όπως θα έπρεπε, την ετυμηγορία των δικαστικών αρχών, που έχουν τη συνταγματική, θεσμική αρμοδιότητα να ερευνούν και να καταλογίζουν ευθύνες. Μετά τις αλλεπάλληλες δηλώσεις για έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, έρχεται τώρα, επισήμως, η έμπρακτη αμφισβήτηση της. Όχι, γιατί κατατέθηκε η πρόταση δυσπιστίας. Αυτό αποτελεί προνόμιο και θεσμική δυνατότητα της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Αλλά γιατί όλη η πρόταση δομείται πάνω σε πραγματικά περιστατικά τα οποία ακριβώς διερευνά η δικαιοσύνη, συνεπώς η πρόταση δυσπιστίας παρακάμπτει τη δικαιοσύνη και αγνοεί τη θεσμική λειτουργία της. Παρακάμπτει και αγνοεί ακόμη και την προανακριτική επιτροπή, που με δική σας πρόταση, συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, αποφασίστηκε προχθές, αφού - ακριβώς για να μην υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα - δεχθήκαμε τη σύστασή της».

Η κα Κεραμέως συνόψισε σε τέσσερα σημεία τον οξύμωρο χαρακτήρα της πρότασης δυσπιστίας. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι:

1. Όσα έγιναν τις επόμενες ημέρες στον τόπο του δυστυχήματος, αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τη Δικαιοσύνη.

2. Η Κυβέρνηση διευκόλυνε το έργο της Δικαιοσύνης, με σειρά πρωτοβουλιών παραδείγματος χάριν για την άρση απορρήτου των επικοινωνιών και την επίσπευση της διαδικασίας σε περίπτωση σιδηροδρομικών δυστυχημάτων με παράκαμψη των δικαστικών συμβουλίων.

3. Υπήρξε έμπρακτη ανάληψη πολιτικής ευθύνης με την άμεση παραίτηση του τότε αρμόδιου Υπουργού. Πράξη αυτονόητη, την οποία όμως δεν είδαμε σε άλλες τραγικές περιπτώσεις.

4. Καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια να διορθωθούν παθογένειες δεκαετιών του ελληνικού σιδηροδρόμου και του ΟΣΕ.

Επιπλέον, η κα Κεραμέως υπογράμμισε την ισχυροποίηση της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας παράλληλα στις δράσεις που αποβαίνουν προς όφελος των πολιτών, της ανάπτυξης και εν τέλει της οικονομίας και υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ενδεικτικά, η Υπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στην αύξηση του μέσου μισθού, στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης, στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε ολοένα και περισσότερους κλάδους, στις «Ημέρες Καριέρας» μέσω των οποίων τουλάχιστον 8.500 άτομα έχουν βρει δουλειά, την αύξηση των συντάξεων και την επιτάχυνση απονομής τους κ.α.

Κλείνοντας η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι «ένα από τα ζητούμενα των πολιτών στις πολυπληθείς πρόσφατες συγκεντρώσεις, ήταν να επιταχύνουμε τις προσπάθειες για να αλλάξουν όσα μας κρατούν πίσω. Να ενισχύσουμε την ασφάλεια των συγκοινωνιών, ώστε να μην ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία. Να λειτουργεί το κράτος μας πιο αποτελεσματικά, να ανταποκρίνεται ολοένα και περισσότερο στις προτεραιότητες και τα ζητούμενα των πολιτών» και πρόσθεσε ότι απάντηση στα μεγάλα αυτά ζητούμενα, παρά τις όποιες καθυστερήσεις και τις όποιες αστοχίες, μπορεί να δώσει μόνο η Νέα Δημοκρατία. «Κάθε ψήφος υπέρ της πρότασης δυσπιστίας είναι ψήφος παράκαμψης και υποκατάστασης της Δικαιοσύνης, ψήφος αμφισβήτησης της θετικής πορείας της πατρίδας μας, ψήφος επιστροφής σε πολιτικές που στοίχισαν ακριβά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Σας καλώ λοιπόν να απορρίψουμε την πρόταση δυσπιστίας. Θα συνεχίσουμε μπροστά τη σκληρή δουλειά, την υλοποίηση των εξαγγελιών της Νέας Δημοκρατίας για την οποία θα κριθούμε στο τέλος αυτής της θητείας από τους πολίτες», κατέληξε η Υπουργός.



