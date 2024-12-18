Σκέρτσος στον ΣΚΑΪ για τον ψηφιακό εθισμό ανηλίκων: «Η κυβέρνηση ανοίγει τη συζήτηση»

Το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία, εν γένει, μαζί όμως και οι περιορισμοί στην ψηφιακή πρόσβαση των ανηλίκων ήταν τα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος στη ραδιοφωνική συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι 100,3».

Ξεκινώντας από το τελευταίο, ο υπουργός αξιολόγησε ως σημαντική από μόνη της την έναρξη αυτής της συζήτησης, και, όπως είπε χαρακτηριστικά, «χτυπάμε ένα καμπανάκι που πρέπει να ευαισθητοποιήσει τους πάντες, πολιτεία, επιστημονική κοινότητα, εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς και παιδιά».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι «σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία. Η ψηφιακή εποχή προσφέρει ευκαιρίες, δυνατότητες, ανοίγει νέους δρόμους για μάθηση, επικοινωνία, δημιουργικότητα, διευκολύνει κατά πολύ την καθημερινότητά μας».

«Ταυτόχρονα, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, κάποιες προκλήσεις που, ειδικά για τα παιδιά, δημιουργούν κάποιες συνθήκες ψηφιακής ευαλωτότητας και ασυμμετρίας, και επιμένω σε αυτούς τους δύο όρους. Ψηφιακή ευαλωτότητα και ασυμμετρία σημαίνει ότι έχω ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που δεν υποχρεώνει τους παρόχους τεχνολογίας και κοινωνικών δικτύων να εφαρμόζουν ένα περιβάλλον που θα προστατεύει τις πιο ευάλωτες ηλικίες. Όταν υπάρχουν μηχανισμοί και εργαλεία που προκαλούν τον εθισμό, θα έπρεπε ταυτόχρονα να υπάρχουν και φίλτρα που προστατεύουν τα παιδιά από αυτόν τον εθισμό», παρατήρησε. Επικαλούμενος, μάλιστα, πορίσματα από επιστημονικές έρευνες, ανέφερε ότι «μπορεί να προκύπτουν προβλήματα, όπως η κατάθλιψη, η διάσπαση προσοχής από τη σχολική μελέτη, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ζητήματα που τα βλέπουμε όλο και συχνότερα στις νεαρές ηλικίες».

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, «η αφύπνιση θα οδηγήσει στο δεύτερο μέτρο: Υπάρχουν γονεϊκοί έλεγχοι εντός των κινητών, που δεν τους γνωρίζουν ούτε οι γονείς ούτε τα παιδιά. Ένα πρακτικό δεύτερο βήμα είναι ότι μπορεί να γίνει καμπάνια ενημέρωσης για την ενεργοποίηση των λεγόμενων parental controls, των ελέγχων, δηλαδή, που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ίδιοι οι γονείς». Με αυτό το εργαλείο θα προστατευθεί το παιδί «τόσο από την παρατεταμένη χρήση όσο και από την προβολή περιεχομένου που μπορεί να είναι προβληματικό, προσβλητικό ή επικίνδυνο για το παιδί», πρόσθεσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημείωσε, «θα γίνει μία ειδική εκδήλωση στις 30 Δεκεμβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού και όλων των συναρμόδιων υπουργών, που θα παρουσιάσουν μία πλατφόρμα που θα λέγεται, parentalcontrols.gov.gr, όπου εκεί θα δίδονται όλες οι οδηγίες για το πώς μπορείς να ενεργοποιήσεις τις ρυθμίσεις αυτές στο κινητό του παιδιού. Το ζητούμενο είναι αυτές οι ρυθμίσεις να γίνουν απλούστερες και καθολικές. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα που θα ενεργοποιηθεί μέσα στο α' τρίμηνο του 2025 με την εφαρμογή Kids Wallet».

Tο τρίτο και τελευταίο βήμα είναι «η συνεργασία και εναρμόνιση πρακτικών και συζήτηση με τους παρόχους. Η νομοθεσία για τη λεγόμενη ψηφιακή δικαιοσύνη και τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι ελλιπής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και θέλουμε η Ελλάδα, μαζί με κάποιες άλλες χώρες, να πρωτοστατήσει σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο για ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο. Πρέπει να δημιουργήσουμε μία Χάρτα νέων ψηφιακών δικαιωμάτων των παιδιών», τόνισε ο κ. Σκέρτσος. Και από εκεί θα καθοριστούν οι ανάλογες πολιτικές ως προς το λογισμικό που θα παρέχεται, σύμφωνα με τον ίδιο. Κλείνοντας το θέμα, μίλησε για τους κανόνες που πρέπει να βάζουν οι γονείς, καθώς και για την κυβερνητική πρωτοβουλία για τα κινητά στην τσάντα.

Για τις τράπεζες

Στο επόμενο θέμα της συνέντευξης, τις τράπεζες, ο υπουργός Επικρατείας ξεκίνησε την τοποθέτησή του από μία γενική παρατήρηση: «Η λειτουργία του ανταγωνισμού είναι βασικό ζητούμενο γενικά για την ελληνική οικονομία». Και, αφού θύμισε την «κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος την προηγούμενη δεκατετία», αναγνώρισε εν πρώτοις ότι «χρειάζεται περισσότερος ανταγωνισμός στο τραπεζικό σύστημα». Πάντως, όπως συμπλήρωσε, τα τελευταία 5,5 χρόνια έχουν γίνει ενέργειες για την τόνωση του ανταγωνισμού. Σε αυτό το σημείο επικαλέστηκε άλλους δείκτες, όπως ότι «τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί από το 44% στο 6,8%» ή ότι από την αρνητική πιστωτική επέκταση 11 δισ. της προηγούμενης δεκαετίας, «έχουμε πλέον θετική πιστωτική επέκταση 24 δισ.».

«Τώρα μπορούμε να πάρουμε περαιτέρω μέτρα», επεσήμανε υποστηρίζοντας πως η σχετική συζήτηση είναι ανοικτή εδώ και 5,5 χρόνια, αρνούμενος, έτσι, ότι η κυβέρνηση «σύρθηκε» από το ΠΑΣΟΚ στη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων. Ακολούθως, εξαπέλυσε επίθεση κατά των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης: «Θέλουμε μια αντιπολίτευση που θα λειτουργεί ως κόμμα εξουσίας ή ως κόμμα διαμαρτυρίας; Ως ένα κόμμα σοβαρότητας ή ως ένα κόμμα σοβαροφάνειας; Οι προτάσεις που ακούστηκαν δεν πατάνε πάνω στο ευρωπαϊκό κανονιστικό περιβάλλον γύρω από τη λειτουργία των τραπεζών, δείχνουν άγνοια». «Το να λες ότι θα έρθεις να επιβάλλεις με διοικητικό ρυθμιστικό νομοθετικό τρόπο το ύψος των επιτοκίων, δείχνει ότι είσαι πιο πίσω και από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, που το 1987 και το 1994 κατήργησε τις διοικητικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο επίπεδο των τραπεζών. Ενδεχομένως είναι μια ευχάριστη φιλολαϊκή κουβέντα από την αντιπολίτευση, αλλά παντελώς άτοπη με το σημερινό ευρωπαϊκό τραπεζικό περιβάλλον», ήταν η κριτική του κ. Σκέρτσου προς τη μείζοναμ ιδίως, αντιπολίτευση.

Επικαλούμενος, στη συνέχεια, τις εκθέσεις της Eurostat, υπογράμμισε ότι «οι επενδύσεις από 11% ως μερίδιο του ΑΕΠ το 2019, έχουν αυξηθεί το 2024 στο 16,5%, έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε από ένα περιβάλλον απόλυτου επενδυτικού κενού, την ώρα που οι επενδύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη κατά μέσο όρο είναι στο 20% του ΑΕΠ. Μας χωρίζει ακόμη μια απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά εδώ μιλάμε για την πρόοδο και τη σύγκλιση στην πράξη». Σύμφωνα, δε, με τον προϋπολογισμό του 2025, οι επενδύσεις θα φθάσουν το 17,5%. «Οι επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, το 2019 ήταν κοντά στα 20 δισ. και είναι πάνω από 40 δισ. το 2024, το ίδιο και το 2025. Ας μην μηδενίζουμε...», ανέφερε.

Κατά τον υπουργό Επικρατείας, «η αντιπολίτευση σκοπίμως και πονηρά κάνει μια φωτογραφία της στιγμής» και «σαν να έχει προσγειωθεί ως εξωγήινος στην Ελλάδα», υποστηρίζει ότι η χώρα μας είναι πολύ χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. «Σαν να μην έχει περάσει ένας οδοστρωτήρας χρεωκοπίας την προηγούμενη δεκαετία», σημείωσε. Όταν η οικονομία μας αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από την υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία, αυτό είναι ο ορισμός της σύγκλισης», συμπλήρωσε.

«Ο μήνας σε πολλά νοικοκυριά δεν βγαίνει, γιατί υπάρχει συσσωρευμένος πληθωρισμός των τελευταίων τριών χρόνων που οφείλεται εν πολλοίς σε εξωγενείς παράγοντες (η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της πανδημίας αλλά και της εσωτερικής δυσλειτουργίας του ανταγωνισμού)», τόνισε για να προσθέσει: «Ο ανταγωνισμός θα βελτιωθεί με ένα επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο θα προσελκύει περισσότερες ξένες επενδύσεις. Η ελληνική οικονομία δεν έχει ανταγωνισμό γιατί ήταν μια κλειστή οικονομία και αυτό δεν το λέει ποτέ η αντιπολίτευση».

«Για να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις και να έχουμε ανταγωνισμό χρειαζόμαστε λογική, σταθερή φορολογία, χωρίς έκτακτους φόρους, όπως ανακαλύπτει κατά καιρούς η αντιπολίτευση. Ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς γραφειοκρατία, με λιγότερη ταλαιπωρία στις αδειοδοτήσεις των επενδύσεων, με λογικό κόστος εργασίας. Έχουμε μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 μονάδες, μία επιπλέον μονάδα στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε. Όλα αυτά είναι παράγοντες που θα καταστήσουν την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και ελκυστική στις επενδύσεις. Ενώ η Ευρώπη παραμένει στάσιμη την τελευταία πενταετία στις επενδύσεις -ψηλότερα από εμάς όμως- η Ελλάδα καταγράφει μια πολύ σημαντική αύξηση τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές επενδύσεις», κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.

Πηγή: skai.gr

