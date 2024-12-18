Για τα νέα μέτρα προστασίας των ανηλίκων έναντι του εθισμού και της ανεξέλεγκτης έκθεσης στους κινδύνους χρήσης του διαδικτύου και των social media που αποτέλεσαν το θέμα της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κυρία Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για καθολική απαγόρευση με νόμο, της χρήσης των πλατφορμών από άτομα κάτω των 15 ετών, αλλά για μία νέα εθνική στρατηγική και πλέγμα μέτρων με σκοπό να ενημερωθούν οι γονείς και να αναλάβουν πρωτοβουλία για να προστατεύσουν την ευαλωτότητα παιδιών κάτω των 15 ετών.

Όπως σημείωσε, τα παιδιά στην Ελλάδα με βάση τις στατιστικές, είναι μαζικώς «πρωτοπόρα» στην ενασχόληση με διαδίκτυο, video games και social media. Η κυρία Ζαχαράκη εκτίμησε πως μια τέτοια ενδεχόμενη απαγόρευση θα συναντούσε σοβαρές πρακτικές δυσκολίες.

«Τα στατιστικά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις χρήσης του διαδικτύου από παιδιά κάτω των 15 ετών. Ειδικότερα στην ενασχόλησης τους με διαδικτυακά παιχνίδια και με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ενδεικτικά το 90% των παιδιών ηλικίας 13 – 24 ετών είναι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και περνούν κατά μέσο όρο σχεδόν 41 ώρες την εβδομάδα στο διαδίκτυο…» είπε χαρακτηριστικά.

Αποκάλυψε επίσης πως στις 30 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί από την κυβέρνηση ενημερωτική εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστεί το σύνολο της Εθνικής Στρατηγικής για το ζήτημα και στην οποία οι γονείς θα μπορούν να μάθουν πώς ακριβώς μπορούν να αποκτήσουν τον έλεγχο, στη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους.

Στη συνέχεια προς τα τέλη Μαρτίου θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή Kids Wallet μέσω της οποίας ο γονέας: α) θα ενημερώνεται για την χρήση που κάνει το παιδί του, β) θα τοποθετεί όριο χρονικής χρήσης και γ) θα ορίζει λέξεις τις οποίες, όταν το παιδί του χρησιμοποιεί στη γραμμή αναζήτησης ή στην γραμμή διευθύνσεων, τότε θα επέρχεται αποκλεισμός χρήσης. Τέλος είπε ότι σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα οι γονείς θα μπορούν να ενημερωθούν για τις ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις κινητών.

Ανέφερε ότι η Ελλάδα θα πρωτοστατήσει σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το ζήτημα της συγκεκριμένης προστασίας, και τέλος ζήτησε την μεγαλύτερη εφικτή συνεργασία και δραστηριοποίηση των γονέων, αλλά και των Μέσων Ενημέρωσης, στην κατεύθυνση της επιτυχίας των μέτρων.

