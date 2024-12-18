Στις ελληνικές θέσεις που θα διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων και στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18-19 Δεκεμβρίου) αναφέρθηκαν κυβερνητικές πηγές.



Όσον αφορά το θέμα της Συρίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σημάνει τον «κώδωνα του κινδύνου» στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι η θέση της Ελλάδας είναι η στήριξη της ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Συρίας και ένα μέλλον συμπεριληπτικό, που θα διασφαλίζει όλες τις θρησκευτικές μειονότητες και τις εθνοτικές ομάδες της Συρίας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται μάλιστα να υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι απούσα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από την επόμενη μέρα της Συρίας, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι ασφαλείας και αυξημένων προσφυγικών ροών.

Παράλληλα, θα επαναλάβει την ανάγκη συνέχισης της στήριξης στην Ουκρανία, προκειμένου -όποτε λάβουν χώρα ειρηνευτικές συνομιλίες- να μην βρίσκεται σε θέση αδυναμίας.

Σε ό,τι αφορά τη Σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων, ο πρωθυπουργός αναμένεται απόψε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη Σερβία και την ανάγκη να εκπεμφθεί θετικό σήμα προς την ευρωπαϊκή της κατεύθυνση, καθώς, παρά τις ανεπάρκειες, έχει επιδείξει το τελευταίο διάστημα δέσμευση στον στόχο της ευρωπαϊκής ένταξης.



Αναλυτικά οι θέσεις που θα διατυπώσει ο πρωθυπουργός



Σύνοδος ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων

Η Ελλάδα στηρίζει τη διαδικασία της διεύρυνσης και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ως στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Η πάγια αυτή θέση της ελληνικής πλευράς συνοδεύεται από τη γνωστή αιρεσιμότητα, εφόσον δηλαδή οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις και υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται για μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία που εξαρτάται από τις ίδιες επιδόσεις των υποψηφίων χωρών.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται απόψε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη Σερβία και την ανάγκη να εκπεμφθεί θετικό σήμα προς την ευρωπαϊκή της κατεύθυνση, καθώς, παρά τις ανεπάρκειες, έχει επιδείξει το τελευταίο διάστημα δέσμευση στον στόχο της ευρωπαϊκής ένταξης (σ.σ. από το 2021 δεν έχουν ανοίξει νέα ενταξιακά κεφάλαια για τη Σερβία).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει τον κρίσιμο ρόλο της Σερβίας στην περιοχή, και να απευθύνει προειδοποίηση ότι η υποβάθμιση της ευρωπαϊκής της προοπτικής απλώς αφήνει τις πόρτες ανοιχτές σε τρίτους παίκτες, οι οποίοι περιμένουν αυτή την ευκαιρία για να ασκήσουν επιρροή στη Σερβία και να επηρεάσουν αρνητικά τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Σερβίας αποτελεί γεωπολιτική αναγκαιότητα και ότι η πρόσδεση της Σερβίας στην Ευρώπη ενισχύει τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, επιχειρήματα που έχει αναπτύξει και με σχετική επιστολή που απηύθυνε προς τους ηγέτες της ΕΕ και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ουκρανία: Ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει την ανάγκη συνέχισης της στήριξης στην Ουκρανία, προκειμένου -όποτε λάβουν χώρα ειρηνευτικές συνομιλίες- να μην βρίσκεται σε θέση αδυναμίας.

Μέση Ανατολή: Σε ό,τι αφορά το θέμα της Συρίας, η θέση της Ελλάδας είναι η στήριξη της ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Συρίας και ένα μέλλον συμπεριληπτικό, που θα διασφαλίζει όλες τις θρησκευτικές μειονότητες και τις εθνοτικές ομάδες της Συρίας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται μάλιστα να υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι απούσα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από την επόμενη μέρα της Συρίας, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι ασφαλείας και αυξημένων προσφυγικών ροών.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται ακόμη να ενημερώσει τους ηγέτες για την επίσκεψή του στον Λίβανο -ήταν ο πρώτος ευρωπαίος ηγέτης που επισκέφθηκε τη χώρα μετά την επίτευξη της εκεχειρίας της 27ης Νοεμβρίου με το Ισραήλ- και να τονίσει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τους κρατικούς θεσμούς του Λιβάνου και την αποτελεσματική εφαρμογή της εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.