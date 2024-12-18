Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, Μάρκο Ντούριτς είχε σήμερα, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και η ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και, ενόψει της αποψινής Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες, υπογράμμισε ότι η χώρα μας στηρίζει το άνοιγμα της Δέσμης 3 των Διαπραγματευτικών Κεφαλαίων της Σερβίας.

Πηγή: skai.gr

