Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, Μάρκο Ντούριτς είχε σήμερα, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και η ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και, ενόψει της αποψινής Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες, υπογράμμισε ότι η χώρα μας στηρίζει το άνοιγμα της Δέσμης 3 των Διαπραγματευτικών Κεφαλαίων της Σερβίας.
Πηγή: skai.gr
