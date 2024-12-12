«Ακόμη ένα βήμα αναγνώρισης για τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών και την εμπιστοσύνη τους σε ένα κοστολογημένο σχέδιο που νοικοκυρεύει τα δημόσια οικονομικά, στηρίζει την ανάπτυξη και δημιουργεί νέες και καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας αποτελεί η ετήσια αποτίμηση του Economist», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Παρά τη διεθνή ρευστότητα και τις παρενέργειές της σε ισχυρότερες οικονομίες, η Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται από τον Economist στην πρώτη τριάδα μεταξύ 37 χωρών ως προς τις επιδόσεις της οικονομίας σε πέντε δείκτες: αύξηση του ΑΕΠ, πληθωρισμό, ανεργία, δημοσιονομική ισορροπία, αξίες Χρηματιστηρίου. Το 2022 και το 2023 η χώρα μας βρέθηκε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης ενώ τα μετρήσιμα αποτελέσματα των επίμονων προσπαθειών που γίνονται για ακόμα έναν χρόνο διατηρούν την ισχυρή θέση της ελληνικής οικονομίας που έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση μαζί με τη Δανία» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «βαδίζουμε στο σωστό δρόμο», στον οποίο θα συνεχίσουμε με όπλο την πολιτική σταθερότητα «για να επουλώσουμε οριστικά τις πληγές της οικονομικής κρίσης και να καταφέρουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη σύγκλιση των ελληνικών εισοδημάτων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας στην οποία ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε την αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου. «Τα στοιχεία αποτυπώνουν ότι παρά τις φετινές πολύ δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες και τον μεγάλο αριθμό ενάρξεων πυρκαγιών, τελικά οι συνολικές καμένες εκτάσεις ήταν λιγότερες κατά 13,67% συγκριτικά με τον μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, στοιχείο αφορά στα καμένα δάση: Ενώ την τελευταία 20ετία, ο μέσος όρος ήταν στα 117.858 στρέμματα, φέτος ανήλθε σε 27.756 στρέμματα. Δηλαδή καταγράφηκε μείωση καμένων δασών κατά 76,45%».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «σε καμία περίπτωση όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι, από τη στιγμή που ξεφεύγει έστω και μια πυρκαγιά, είμαστε ικανοποιημένοι. Δε σταματάμε εδώ, αλλά, συνεχίζουμε την πολλή και σκληρή δουλειά, καθώς η ραγδαία εξελισσόμενη κλιματική κρίση δεν αφήνει απολύτως κανένα περιθώριο εφησυχασμού, με στόχο σε κάθε αντιπυρική περίοδο να είμαστε ολοένα και καλύτερα προετοιμασμένοι».

Η ανακοίνωση των μέτρων πλαισίου κρατικής αρωγής για τη στήριξη πληγέντων περιοχών από την κακοκαιρία "Bora" από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία και κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, ήταν το επόμενο θέμα της ενημέρωσης. «Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών προχώρησαν στη διενέργεια ελέγχων και αυτοψιών στο πεδίο των πληγεισών περιοχών, με το έργο της πρώτης βασικής φάσης των αυτοψιών και καταγραφών να έχει ολοκληρωθεί. Πλέον, κατά τη δεύτερη φάση, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης είναι σε συνεργασία με τους Δήμους για τη δρομολόγηση αυτοψιών, σε συνέχεια αποστολής στοιχείων από τους Δήμους στη Γενική Διεύθυνση, αλλά και μετά από συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες», είπε ο κ. Μαρινάκης και αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα που δρομολογούνται.

Πρόσθεσε ότι «στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν νέες παρεμβάσεις με στόχο τον εξορθολογισμό της δράσης, μιας δράσης ουσιαστικής για τη στήριξη των νησιωτών μας και την ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Οι βελτιώσεις που σχεδιάζονται θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το κοινωνικό και οικονομικό της αποτύπωμα».

Και σημείωσε ότι υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή της μονάδας ανακύκλωσης της Πάτρας που θα εξυπηρετεί τους Δήμους της Αχαΐας, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, αύριο, Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Μέγαρο Μαξίμου στις 10:00. Επίσης, αύριο στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στο συνέδριο που διοργανώνει το BHMA σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για την πορεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης και θα πραγματοποιήσει συζήτηση με θέμα «Το Όραμα της Ελλάδος για την Επόμενη Πεντηκονταετία» με τον Γιάννη Πρετεντέρη. Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2025.

