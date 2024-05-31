Από το Αίγιο ξεκίνησε το απόγευμα την επίσκεψη του στην Αχαΐα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Φανταστείτε τι ασυδοσία και τι αλαζονεία θα ζήσουμε τα επόμενα τρία χρόνια. Για ό,τι συμβαίνει η απάντηση είναι '41%'. Για την ακρίβεια, τα Τέμπη, την κατάρρευση του ΕΣΥ, τα σκάνδαλα στο υπουργείο Εσωτερικών και στο περιβάλλον του πρωθυπουργού. Για όλα, η απάντηση είναι '41%'. Εδώ λοιπόν τι χρειάζεται; Μια ισχυρή, σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση, η οποία θα έχει πρόγραμμα, ανθρώπους, θέσεις, ήθος. Για να συγκρουστεί με τη Νέα Δημοκρατία, να έχει ένα ισχυρό ποσοστό στις ευρωπαϊκές εκλογές, να αναλάβουμε ισχυρές πρωτοβουλίες την επόμενη ημέρα για να έχει αντίπαλο στις επόμενες εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης σε φίλους και ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το διακύβευμα των ευρωεκλογών.

Ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και την άρνηση της ΕΥΠ να εφαρμόσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν βρέθηκε ένας δημοσιογράφος να τον ρωτήσει για τη χθεσινή επιστολή που μου απηύθυνε η ΑΔΑΕ, όπου αναφέρεται ότι η ΕΥΠ δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ; Δηλαδή το κράτος δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και μάλιστα πολιτικός προϊστάμενος στην υπηρεσία αυτή είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Δεν βρέθηκε ένας δημοσιογράφος να τον ρωτήσει την επόμενη ημέρα» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Προέτρεψε τους πολίτες να ανακαλέσουν από τη μνήμη τους μια πολιτική κίνηση του κ. Κασσελάκη που έχει επιφέρει πολιτικό πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία.

«Καμία πολιτική ζημιά, μα καμία. Διότι ό,τι προτείνει είναι εκτός πραγματικότητας. Το τελευταίο μάλιστα, ήταν τα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών. Αναφέρει σε ένα σποτ του ότι 'προτείνουμε περιορισμό της golden visa στα αστικά κέντρα'. Το ψηφίσαμε πριν τρεις μήνες, τι το προτείνεις; Πριν τρεις μήνες με την πίεση του ΠΑΣΟΚ, το ψηφίσαμε στη Βουλή και πήγαμε την golden visa σε όλα τα αστικά κέντρα από τις 250.000-400.000 στις 800.000. Δεν το ξέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το κάνει σποτ τρεις μήνες μετά; Αυτό όμως, βολεύει τον κ. Μητσοτάκη» τόνισε.

«Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού με τις πολιτικές μας λύσεις, τις θέσεις, τις ιδέες και τις προτάσεις μας. Καταλαβαίνω ότι αυτό δε βολεύει κάποιους και είναι πιο κοπιαστικό από τα TikTok» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.



Πηγή: skai.gr

