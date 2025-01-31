Ξέφυγαν τα πνεύματα στο Action24 το βράδυ της Πέμπτης όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τρύφων Αλεξιάδης αποκάλεσε την κυβέρνηση δολοφόνους για την τραγωδία στα Τέμπη με αποτέλεσμα να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Νίκου Ρωμανού.

«Αυτός που θα αποδειχθεί ότι έδωσε εντολή για το μπάζωμα θα πρέπει την άλλη στιγμή να του βάλουν χειροπέδες. Εγώ λέω ότι δολοφονήθηκαν οι επιβάτες. Θέλετε να μην ακουστώ και θα ακουστώ.Τα 57 άτομα στα Τέμπη δολοφονήθηκαν από μια κυβέρνηση που είχε προειδοποίηση ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας», όπως ανέφερε στον τηλεοπτικό αέρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Με προσβάλλει να λέει ότι μια κυβέρνηση δολοφόνησε. Να το πάρεις πίσω! Δεν μπορεί να έχετε απέναντι έναν άνθρωπο και να τον αποκαλείτε δολοφόνο» αντέτεινε ο Νίκος Ρωμανός.

«Δεν τραγουδάτε στα παραπολιτικά», του είπε ο κ. Αλεξιάδης.

«Δεν μπορείτε να κάνετε το δικαστή και να λέτε τον συνομιλητή σας δολοφόνο», ανταπάντησε ο εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Θα πω ό,τι θέλω κι όποιος έχει πρόβλημα να με πάει στα δικαστήρια. Κατά την άποψή μου είναι έγκλημα και δολοφονία», επέμεινε ο Τρύφων Αλεξιάδης.

«Είναι ό,τι τι πιο χυδαίο έχουμε δει στην αντιπολίτευση και προφανώς όλοι κρινόμαστε» σχολίασε ο κ. Ρωμανός.

Όταν, δε, σε επόμενη φάση της συζήτησης ο κ. Αλεξιάδης διαφώνησε με τα λεγόμενα του Νίκου Ρωμάνου, ακούστηκε να λέει «να του πετάξω ένα ποτήρι νερό για να δούμε ποιος καταγγέλλει τι;».

Ο Αλεξιάδης λέει πως στα Τέμπη έγινε δολοφονία και απειλεί τον Ρωμανό πως θα πετάξει ποτήρι με νερό! pic.twitter.com/7cijejyac0 — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) January 30, 2025

