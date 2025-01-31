Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» παρευρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, καθώς και την άγρια πολιτική κόντρα που έχει εκ νέου ξεσπάσει.

«Το ότι κατέβηκαν τόσες χιλιάδες κόσμος στον δρόμο προφανώς κάτι λέει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και πριν κατέβουν όμως τόσοι άνθρωποι στον δρόμο, πάλι ήταν και είναι ολοφάνερο ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι μια τραγωδία, 57 ανθρώπινες ζωές, οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, και δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά;» επεσήμανε αρχικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «σε κάθε τραγωδία πρέπει να υπάρχει μια κάθαρση, καθώς είναι αδύνατον η κοινή γνώμη να καταλαγιάσει μέσα της αν δεν αισθανθεί ότι κάτι γίνεται».

«Τα ηχητικά κινητοποιούν μέχρι και φίλους μου να κατέβουν στους δρόμους»

Ως προς τις κατηγορίες για συγκάλυψη, σημείωσε πως θα ήταν αλαζονικό, προκλητικό και βλακώδες από την πλευρά της κυβέρνησης να έκανε κάτι τέτοιο. «Ακόμα και αν υπήρχαν κάποιοι ηλίθιοι που θα ήθελαν να συγκαλύψουν αυτό το πράγμα, τι να συγκαλύψεις; Ήδη υπάρχουν διώξεις, ήδη έχουν μπει εμπειρογνώμονες που τα ψάχνουν. Αρκετά από τα πορίσματα που βγαίνουν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Αυτό της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων είναι ένα Συμβούλιο που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση. Τώρα ετοιμάζει το πόρισμά του».

Μάλιστα, κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκόπηση της MRB ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης εκφράζει έντονη δυσπιστία για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης στην υπόθεση, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως παντού στον κόσμο όταν γίνεται μια τραγωδία, γρήγορα αποδίδεται δικαιοσύνη. «Η κυβέρνηση έφερε μέχρι και ειδικό νόμο για να πάει πιο γρήγορα το πράγμα. Με άλλες μεγάλες δίκες, όπως στο Μάτι, το πράγμα κράτησε 6 χρόνια. Εδώ υπολογίζεται ότι πολύ γρηγορότερα, μέσα σε 2 χρόνια, θα ξεκινήσει η διαδικασία. Μη γελιόμαστε όμως, τα βίντεο και τα ηχητικά που δεν τα αντέχεις να τα ακούσεις, κινητοποιούν και φίλους μου, που σου λένε "κάντε κάτι". Και εύλογα το λένε».

«Υπάρχουν δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού και παλιότερα ότι οι εξεταστικές επιτροπές προκαλούν κομματική αντιπαράθεση και συμπέρασμα δεν βγαίνει. Μιλάω και ως πρώην ευρωβουλευτής. Το βέβαιον είναι και το λέμε πάντα ότι εάν προσκομιστούν στοιχεία από τη Δικαιοσύνη και για πολιτικά πρόσωπα, είμαστε ανοιχτοί και για Προανακριτική Επιτροπή» υπογράμμισε και έστρεψε τα «βέλη» του στην Αντιπολίτευση, λέγοντας ότι τόσον καιρό δεν έχει ζητήσει Προανακριτική Επιτροπή στη Βουλή για να παραπεμφθούν πρόσωπα.

«Δεν θα έβγαιναν πορίσματα αν θέλαμε να καλύψουμε λαθρέμπορο - Μάθημα ζωής η συνάντηση με τον κ. Πλακιά»

Αναφορικά με την Hellenic Train, εξήγησε πως στην αρχή έστειλε μια βεβαίωση δική της ότι όλα έγιναν καλώς. «Δεν είμαι μέσα στη δικογραφία για να ξέρω, φαίνεται όμως ότι προκύπτουν περισσότερα πράγματα. Εάν θέλαμε να συγκαλύψουμε και να καλύψουμε έναν λαθρέμπορο, και πάλι ξαναρωτάω, γιατί να κάνουμε τις τοποθετήσεις που έχουμε κάνει; Έχουνε βγει τα πορίσματα που έχουνε βγει. Τώρα που μιλάμε έχουν γίνει δεκάδες διώξεις για στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train. Άρα μην παριστάνουμε ότι προσγειωθήκαμε τώρα στην Ελλάδα, δεν είναι θέμα πιέσεων, αλλά λειτουργίας της Δικαιοσύνης».

«Εγώ συνάντησα τον πατέρα Πλακιά στην Καλαμπάκα πριν από μήνες. Ήταν ένα μάθημα ζωής για μένα όλο αυτό. Αυτόν τον ανθρώπινο πόνο θα έπρεπε να ήμασταν κτήνη για να τον αγνοήσουμε και δεύτερον θα έπρεπε να ήμασταν πολιτικώς ηλίθιοι για να τον υποβαθμίσουμε. Δεν κρύβεται αυτό το πράγμα», ανέφερε ο υπουργός, δηλώνοντας ότι είναι αυτονόητο να υπάρξουν αλλαγές αν προκύψουν ευθύνες.

Τέλος, διευκρίνισε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα εκλογών, σχολιάζοντας πως «αν αλλάξει η κυβέρνηση δεν θα περιοριστεί ο ανθρώπινος πόνος».

