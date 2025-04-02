Σήμερα κληρώνει για την Κατερίνα Μπατζελή - Ποιες ποινές προβλέπει ο κανονισμός δεοντολογίας

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το κλίμα στην Χαριλάου Τρικούπη είναι βαρύ για την Κατερίνα Μπατζελή, με στελέχη της πράσινης παράταξης να υπογραμμίζουν ότι της δόθηκε το περιθώριο να ανασκευάσει τις δηλώσεις της, ωστόσο η πρώην υπουργός δεν προέβη σε επανόρθωση.

Μάλιστα με επιστολή που έστειλε η Κατερίνα Μπατζελή στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ζητά σεβασμό των διαδικασιών και προτάσσει την εσωκομματική δημοκρατία.

«Με σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως αυτές εξειδικεύονται από τον Κανονισμό Δεοντολογίας της Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής του Καταστατικού και Πιστοποίησης (εφεξής Κανονισμός), θα ήθελα για τη διασφάλιση της ανταλλαγής απόψεων και συμπερασμάτων και για την παρουσίαση των θέσεων μου, όπως: Μου γνωστοποιήσετε ποιος κατέθεσε το αίτημα της εις βάρος μου πειθαρχικής διαδικασίας, αν είναι αιτιολογημένο και ποιο ακριβώς το περιεχόμενο αυτού, γνωστοποιώντας μου δηλαδή το σχετικό έγγραφο» αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή της.

Φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να επιλέξει τον δρόμο της επίδειξης ισχύος στην εσωκομματική του αντιπολίτευση και το πιο πιθανό σενάριο είναι να υπάρξουν επιπτώσεις για το στέλεχος που θα είναι σοβαρές. Αν μετά τις εξηγήσεις της κ. Μπατζελή στο όργανο επιλεγεί από τα 11 μέλη η τρίμηνη αναστολή της κομματικής ιδιότητας, τότε αυτό μπορεί να κλειδώσει στη σημερινή συνεδρίαση, αφού προβλέπεται η ποινή στον Κανονισμό Δεοντολογίας της ΕΔΕΚΑΠ. Συγκεκριμένα το Άρθρο 8 που αφορά σε επείγουσα διαδικασία αναφέρει:

«Σε περιπτώσεις στις οποίες το Κίνημα υφίσταται σημαντική πολιτική ζημία ή αναμένεται με μεγάλη πιθανότητα σημαντική πολιτική ζημία, και εφόσον για το συμφέρον του Κόμματος απαιτείται ταχεία παρέμβαση, η Ε.ΔΕ.Κ.Α.Π. αυτοδίκαια ή μετά από αίτημα οργάνου του κόμματος, σε έκτακτη συνεδρίαση της με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, μπορεί να επιβάλει αναστολή όλων ή ορισμένων δικαιωμάτων της ιδιότητας μέλους κατ’ ανώτατο όριο διαστήματος τριών (3) μηνών.»

Οποιοδήποτε άλλο μέτρο, όπως αναστολή κομματικής δραστηριότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (όπως 6μηνη ή ετήσια αναστολή κομματικής ιδιότητας) ή ακόμα και διαγραφή του στελέχους, παραμένουν στο τραπέζι, φαίνεται όμως πως βάσει καταστατικού θα χρειαστεί και επόμενη συνεδρίαση του Πειθαρχικού του ΠΑΣΟΚ.

Είναι σαφές ότι ο Πρόεδρος ελέγχει την πλειοψηφία του οργάνου (από τα 11 μέλη της ΕΔΕΚΑΠ, τα 8 στηρίζουν Νίκο Ανδρουλάκη και τα 3 στις εσωκομματικές τον Χάρη Δούκα) άρα η όποια απόφαση θα δείξει και τις προθέσεις της ηγεσίας για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εσωκομματική αντιπολίτευση μέσα στην ΕΔΕΚΑΠ αναμένεται να παίξει όλα τα χαρτιά της, κάτι που προμηνύει μια θυελλώδη συνεδρίαση του οργάνου, που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Πηγή: skai.gr

