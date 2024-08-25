Άρθρο Κασσελάκη: Ο ΣΥΡΙΖΑ να μετασχηματιστεί σε σύγχρονο ευρωπαϊκό φορέα - Κάλεσμα συνεργασίας στις προοδευτικές δυνάμεις

Την ανάγκη «να μετασχηματισθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτικό φορέα, ο οποίος θα εκτείνεται από την ευρωπαϊκή αριστερά έως το προοδευτικό κέντρο, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα συνεργασίας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής.

Ο κ. Κασσελάκης ασκεί σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό και καταλογίζει στην κυβέρνηση "δημοκρατικό και θεσμικό έλλειμμα και οικονομική παρακμή".

Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «οι πολίτες μας ζητούν να κάνουμε στροφή στην κυβερνησιμότητα και τον ρεαλισμό». Διευκρινίζει ότι «η σύγχρονη Αριστερά δεν είναι εχθρική απέναντι σε μια ανοικτή οικονομία, αλλά αντιτίθεται ξεκάθαρα στο νεοφιλελεύθερο αφήγημα ότι ‘το αόρατο χέρι της αγοράς' θα διορθώσει τις στρεβλώσεις στην οικονομία» και προσθέτει:

«Είναι ανάγκη να κινηθούμε στην οικονομία της ασφάλειας, ενισχύοντας τον ρόλο του κράτους στην οικονομία, με ένα νέο-κεϋνσιανό μοντέλο, που θα διατηρεί τον όγκο των δημοσίων δαπανών…Αναγκαία προϋπόθεση, αποτελεί η συγκρότηση ενός δραστήριου και ‘έξυπνου' κράτους, το οποίο θα ανακατευθύνει - χωρίς να συρρικνώνει - τις δημόσιες δαπάνες εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη».

Για τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Πρέπει να επανασυστηθούμε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, εγκαταλείποντας τον πολιτικό μεσσιανισμό, που θέλει την Αριστερά να είναι ο κάτοχος της μίας και μοναδικής αλήθειας και ανοίγοντας το κόμμα στην κοινωνία. Πρέπει να αφουγκραστούμε τις αγωνίες των πολιτών, ενισχύοντας την δημοκρατική λειτουργία των οργάνων και ενθαρρύνοντας την λειτουργική πολυφωνία, χωρίς αυτή να μετατρέπεται σε μια χαοτική κομματική Βαβέλ που συγκρούεται αέναα για διαδικαστικά ζητήματα. Η κοινωνία σήμερα, έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ μια προοδευτική πολιτική πρόταση».

Πηγή: skai.gr

