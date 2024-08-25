Νέα επίθεση Πολάκη σε Λινού: Είχε και το θράσος να με πάρει τηλέφωνο

Νέα επίθεση κατά της Αθηνάς Λινού εξαπέλυσε σήμερα με ανάρτηση στο Facebook ο Παύλος Πολάκης.

«Είχε και το θράσος, χθες το απόγευμα, την ώρα που ήμουνα εδώ (φωτο 1) αποχαιρετώντας την Κρήτη και τα Σφακιά να με πάρει τηλέφωνο!!!! Μου είπε πως «πίστευε πως δέκα χρόνια είχαμε καλή συνεργασία»!!! Την έκοψα λέγοντας πως «δεν είχαμε συνεργασία, γνωριμία είχαμε από το πανεπιστήμιο και θεωρούσα πως είχε μια προσφορά και μια τιμιότητα παρά τις διαφωνίες μου σε κάποιες δηλώσεις της. Όμως μετά που έστησε αυτό το ψεύτικο κλάμα για να οδηγήσουν συντονισμένα στη διαγραφή μου, έψαξα τη δραστηριότητά της για να καταλάβω τι συμβαίνει και βέβαια να αμυνθώ για τη δολοφονία χαρακτήρα και είδα πως είναι ΚΑΙ ΑΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ!! Γι αυτό να μην τολμήσει να με ξαναπάρει τηλέφωνο». ΤΕΛΟΣ ΚΛΗΣΗΣ!!» έγραψε ο βουλευτής Χανίων.

ΥΓ .Βοηθαω επιτροπη τεχνοκρατων και διευθυντη προεδρου :

1)Μετα τη χθεσινη αποκαλυψη με τα ενταλματα επρεπε να ειχατε προχωρησει σε αμεσες ενεργειες! Το οτι δεν το κανετε δειχνει πολλα…

2)Η κυρια Λινου λεει ότι το Ινστιτούτο της ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές κάθε χρόνο και ότι δεν έχει κέρδη.

Εμείς μπήκαμε στην ιστοσελίδα του , στην ενότητα που γράφει διαφάνεια https://www.prolepsis.gr/gr/content/diafaneia/

Και είδαμε αυτά που δείχνει η φωτο 3.

Που σημαίνει ότι έλεγχος δεν έγινε ούτε το 2021 ούτε το 2022. Κι ούτε ξέρουμε τι έγινε το 2023, γιατί δεν έχει αναρτήσει τα στοιχεία. Ε, μην μας την παρουσιάζεις αυτήν την κατάσταση για "διαφάνεια" και έλεγχο. Το αντίθετο είναι. Πρώτο αυτό.

Πάμε τώρα στο δεύτερο και ακόμη πιο σημαντικό. Ας ανοίξουμε την καρτέλα του 2022:

Εκεί βλέπουμε (ΦΩΤΟ 4)ότι από τη διαχείριση του 2022 το Ινστιτούτο σου έχει περίπου 154.000 ευρώ κέρδη. (Έσοδα: 2.396.250 €, Έξοδα: 2.242.210 €). Εσύ τα γράφεις, κυρία Λινού, όχι εγώ, εγώ απλά καταλαβαίνω τι διαβάζω και το αναδημοσιεύω.

Κι επίσης, διαβάζουμε εκεί ότι στο Ταμείο του Ινστιτούτου σου υπάρχουν από τον προηγούμενο χρόνο (2021) 282.500 ευρώ.

Και ρωτάω. Αν μετά από όλα αυτά πούμε ότι το Ινστιτούτο σου έχει κέρδη (ενώ είναι μη κερδοσκοπικό και από τον Νόμο απαγορεύεται να έχει κέρδη) λέμε κάποιο ψέμα;

Απάντησε, αν έχεις επιχειρήματα. Ή ας απαντήσουν εκείνες και εκείνοι που σε καλύπτουν και που σε υποστηρίζουν και ζητούν τη διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Όλγα.

Αλλιώς, αν δεν μπορείτε να απαντήσετε, μην διαμαρτύρεστε και απειλείτε!

3)Υπερηφανεύεται η κυρια Λινου για τη φοβερή και τρομερή επιστημονική βάση του προγράμματος των μαθητικών γευμάτων που κάνει το Ινστιτούτο σου. Για να δούμε. Μπαίνουμε στην σχετική ιστοσελίδα σου

Περιμένουμε να διαβάσουμε αναλύσεις, προδιαγραφές, μετρήσεις ...και τελικά ((ΦΩΤΟ 5)τι διαβάζουμε; Ότι στα γεύματα χρησιμοποιείται αλεύρι ολικής άλεσης, ελαιόλαδο, και όχι συντηρητικά... Καλά πόσα Harvard πρέπει κανείς να τελειώσει για να αποκτήσει τέτοιο υψηλό επίπεδο γνώσεων...

Και κάνει πραγματικά εντύπωση ότι ναι μεν γράφει από τι αποτελείται κάθε γεύμα, αλλά πουθενά δεν αναφέρεις ποσότητες και γραμμάρια. Γιατί άραγε; Έτσι τα κάνετε εκεί στα Harvard; Γιατί εδώ σε μας, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει δει διαιτολόγιο χωρίς να γράφει ποσότητες και γραμμάρια. Κάτι ακόμη. Είναι δυνατόν να δίνετε στα παιδιά στο πρώτο διάλειμμα, δηλαδή για δεκατιανό, να φάνε κοτόπουλο; Μα καλά, ποιοι διατροφολόγοι το σκέφτηκαν αυτό;

Κι ακόμη,ως προς τους ελέγχους ποιότητας που γράφετε ότι κάνετε, πουθενά δεν διάβασα μια διαδικασία ποιοτικής επιλογής προμηθευτών, το να διαθέτουν ISO κλπ. Πουθενά μα πουθενά... Αλλά, εδώ, ο γνωστός Γιαννίτσης που ελέγχεται για τη δηλητηρίαση εκατοντάδων παιδιών, ήταν σταθερός προμηθευτής σας ,με τιμολόγια ύψους περίπου 206.000 € μόνο για το 2023...(φωτο 6)

Συμπεραίνοντας και αναλογιζόμενος τις φανφάρες που χρησιμοποιείτε, ένα μου έρχεται στο μυαλό: "φύκια για μεταξωτές κορδέλες".

Πραγματικά έχει και η κοροϊδία τα όριά της.

Πηγή: skai.gr

