Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες του κυβερνητικού επιτελείου για τις εξαγγελίες που θα κάνει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, τα κυβερνητικά στελέχη κρατούν χαμηλά τον πήχυ για τις εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ.

Ωστόσο υπάρχουν οι πρώτες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση θα εξαγγείλει μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας. Αυτό που αναμένεται είναι αύξηση στο επίδομα τέκνων και στέγασης.

Επίσης αναμένεται να αυξηθεί και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ενώ στο «τραπέζι» υπάρχει σχεδιασμός και για την αναδιάρθρωση του τρόπου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Το μεγαλύτερο ποσό θα καταβάλλεται τους πρώτους μήνες ενώ όσο περνάει το διάστημα το επίδομα θα μειώνεται ως κίνητρο για να επανέλθει στην αγορά εργασίας.

Για τη στέγαση, προβλέπεται να αυξηθεί το ποσό που δίνεται στους δικαιούχους στο πρόγραμμα «ανακαινίζω - νοικιάζω».

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται, να δοθούν περισσότερα χρήματα σε κάποιον που ανακαινίζει ένα κλειστό διαμέρισμα προκειμένου να διατεθεί ξανά στην αγορά για ενοικίαση ενώ θα υπάρχουν αντικίνητρα για το Airbnb μέσω της φορολογίας. Θα μειωθεί δηλαδή μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσης και θα αυξηθεί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Παράλληλα η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ένα νέο πρόγραμμα «Στέγη 2» το οποίο θα περιλαμβάνει περισσότερους δικαιούχους με βάση ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Ταυτόχρονα εξετάζονται και μέτρα για τον υπερ-τουρισμό, όπως για παράδειγμα να μπει φόρος στις κρουαζιέρες.

Τέλος, στην κυβέρνηση σχεδιάζουν αύξηση των συντάξεων, της τάξεως 2 έως 2,5% καθώς και μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.