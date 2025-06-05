Σε νέες διαπραγματεύσεις παραπέμπεται η τύχη της Μονής Σινά

Της Δώρας Αντωνίου

Η απόσταση ανάμεσα σε Αθήνα και Κάιρο, όσον αφορά την επόμενη μέρα για τη Μονή Σινά, επιβεβαιώθηκε στη χθεσινή συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, καθώς οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία στη Σιναϊτική κοινότητα, καθώς εκτιμάται ότι μια παράταση της εκκρεμότητας θα έχει ως αποτέλεσμα το θέμα να φύγει από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας χωρίς να έχει επιλυθεί, το ενδιαφέρον θα ατονίσει και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να παγιωθούν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η πρόσφατη δικαστική απόφαση, η οποία θα είχε αποφευχθεί εάν εγκαίρως είχε υπογραφεί η συμφωνία των δύο πλευρών.

Πλέον, τα δεδομένα είναι διαφορετικά και αυτό κατέστη σαφές στη χθεσινή συνάντηση στο Κάιρο. Η ελληνική πλευρά, που σε κάθε περίπτωση δεν επιθυμεί να διαταραχθεί η στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, προέβαλε τις θέσεις της με επίκεντρο τη μεγάλη αξία της Μονής Σινάς ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διεθνή διάσταση που αυτό συνεπάγεται. Τόνισε την ανάγκη να προστατευθεί το status quo του μοναστηριού, να διασφαλιστεί η νομική προσωπικότητα και η συνέχειά του.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης δήλωσε: «Η σχέση μας με την Αίγυπτο είναι βαθιά και έχει αναπτύξει στρατηγικά χαρακτηριστικά. Συζητήσαμε σήμερα με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών τα θέματα που αφορούν τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Συμφωνήσαμε το αμέσως επόμενο διάστημα να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων της Μονής, καθώς επίσης και της νομικής της μορφής και προσωπικότητας. Η πρόθεση της Αιγύπτου και της Ελλάδας είναι να προχωρήσουμε με βάση τη μακραίωνη παράδοση και το ήδη διαμορφωμένο status μίας εμβληματικής Μονής για τον ελληνορθόδοξο λατρευτικό χαρακτήρα της».

Από κυβερνητικής πλευράς αναφέρουν ότι η αιγυπτιακή πλευρά διαβεβαίωσε για την πρόθεσή της να παραμείνει αναλλοίωτος ο λατρευτικός και ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής. Αυτό, ωστόσο, δεν ήταν το επίδικο κατά την προηγούμενη περίοδο, ούτε δίνει οποιαδήποτε προοπτική όσον αφορά τα ζητήματα ιδιοκτησίας επί των εγκαταστάσεων της Μονής και των περιουσιακών στοιχείων της, τα οποία έχουν εγερθεί και τα οποία, προφανώς, επιδιώκεται να κλείσουν με την πρόσφατη δικαστική απόφαση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην αιγυπτιακή αντιπροσωπεία υπήρχε σημαντική εκπροσώπηση από στελέχη με δικαστικό και νομικό υπόβαθρο και ότι δόθηκε μεγάλη σημασία στην ανάλυση των δεδομένων που διαμορφώνει η δικαστική απόφαση. Επιβεβαιώθηκε, δηλαδή, η εκτίμηση ότι στις όποιες συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, το υπόβαθρο επηρεάζει η απόφαση αυτή.

Το ερώτημα που ανακύπτει πιεστικά πλέον, είναι κατά πόσο οι επόμενες συζητήσεις - διαπραγματεύσεις θα κινηθούν γρήγορα. Το προηγούμενο της καθυστέρησης στην υπογραφή της συμφωνίας, με τα γνωστά αποτελέσματα, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Υπό αυτό το πρίσμα, στη Μονή Σινά εξετάζουν τις επιλογές τους και τις δυνατότητες που έχουν να κινηθούν απέναντι στο νέο περιβάλλον.

Στις προτεραιότητες είναι η διεθνοποίηση του ζητήματος, προκειμένου να διατηρηθεί το ενδιαφέρον και να ασκηθεί πίεση για επίλυση της εκκρεμότητας. Σε ένα δεύτερο στάδιο, εξετάζεται η προοπτική προσφυγής προς την Ε.Ε. με αίτημα την αναστολή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Αίγυπτο για ανθρωπιστικές και πολιτιστικές δράσεις.

Πηγή: skai.gr

