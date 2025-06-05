ΥΠΕΞ Αιγύπτου: Καμία αλλαγή στο status quo και τις θρησκευτικές λειτουργίες της Μονής

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπίας στην Αίγυπτο, συναντήθηκε σήμερα στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Μπαντρ Αμπντελάτι και συζήτησαν τα θέματα που αφορούν στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Ο κ. Γεραπετρίτης εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά τη συνάντηση: «Συμφωνήθηκε να εργαστούν οι δυο πλευρές προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων της Μονής, καθώς επίσης και της νομικής της μορφής και προσωπικότητας» δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, με ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο καθεστώς ιδιοκτησίας που ισχύει για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, παρά μόνο σε εδάφη πέριξ της μονής και τονίζει τη δέσμευση του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι να διατηρήσει τον ιερό θρησκευτικό χαρακτήρα του μοναστηριού και να το προστατεύσει από κάθε μορφής καταπάτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Αιγύπτου:

Ο Υπουργός Εξωτερικών και Μετανάστευσης, Δρ. Μπαντρ Αμπντελάτι, δέχθηκε την Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, σε συνάντηση σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης των διακεκριμένων διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο φιλικών χωρών.

Ο υπουργός Αμπντελάτι εξήρε τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας και τις διακεκριμένες πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις τους, οι οποίες κορυφώθηκαν τον περασμένο μήνα με την αναβάθμιση των σχέσεων σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Επιβεβαίωσε την επιθυμία της Αιγύπτου να συνεχίσει την προώθηση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών προς ευρύτερους ορίζοντες σε διάφορους τομείς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπντελάτι ενημέρωσε επίσης τον Έλληνα ομόλογό του για τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 28 Μαΐου σχετικά με τα εδάφη που περιβάλλουν το Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης. Τόνισε την απαραβίαστη φύση του Μοναστηριού της Αγίας Αικατερίνης και των αρχαιολογικών χώρων που συνδέονται με αυτό, την πνευματική του αξία και το θρησκευτικό του καθεστώς, σημειώνοντας ότι η δικαστική απόφαση διαφυλάσσει την υψηλή πνευματική αξία και το θρησκευτικό κύρος του μοναστηριού.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η απόφαση επιβεβαιώνει τη συνέχιση της άδειας των μοναχών του μοναστηριού να επωφελούνται από αυτό και από τις θρησκευτικές και αρχαιολογικές περιοχές της περιοχής. Τόνισε επίσης ότι, αντίθετα με τις εσφαλμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης, η απόφαση επιβεβαιώνει ρητά τη θρησκευτική, πνευματική και μοναστική κηδεμονία του μοναστηριού και των γύρω εκτάσεων. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό βήμα που επιβεβαιώνει την ιερότητα και το θρησκευτικό καθεστώς του μοναστηριού, ενώ του επιτρέπει να συνεχίσει να ασκεί τις θρησκευτικές και πνευματικές του λειτουργίες χωρίς καμία αλλαγή στο υφιστάμενο καθεστώς.

Ο υπουργός Αμπντελάτι υπογράμμισε τη συνεχή επιβεβαίωση του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι — πιο πρόσφατα κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα στις 7 Μαΐου — για την πλήρη δέσμευση της Αιγύπτου να διατηρήσει τον ιερό θρησκευτικό χαρακτήρα του μοναστηριού και να το προστατεύσει από κάθε μορφής καταπάτηση. Τόνισε ότι αυτό αντανακλά τον αταλάντευτο σεβασμό της Αιγύπτου για τον θρησκευτικό και ιερό χαρακτήρα του μοναστηριού, σύμφωνα με τις μακροχρόνιες αξίες της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκειών στην ιστορία της χώρας.

Γεραπετρίτης: Συμφωνήσαμε να εργαστούμε για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Μονής

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, δήλωσε στην ΕΡΤ:

Η σχέση μας με την Αίγυπτο είναι βαθιά και έχει αναπτύξει στρατηγικά χαρακτηριστικά.

Συζητήσαμε σήμερα με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών τα θέματα που αφορούν τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Συμφωνήσαμε το αμέσως επόμενο διάστημα να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων της Μονής, καθώς επίσης και της νομικής της μορφής και προσωπικότητας.

Η πρόθεση της Αιγύπτου και της Ελλάδας είναι να προχωρήσουμε με βάση τη μακραίωνη παράδοση και το ήδη διαμορφωμένο status μίας εμβληματικής Μονής για τον ελληνορθόδοξο λατρευτικό χαρακτήρα της.

Πηγή: skai.gr

