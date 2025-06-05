Συνάντηση με την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο τον Γ’, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα, με τις δύο πλευρές να τονίζουν τον καταλυτικό, για τον Ελληνισμό, ρόλο που διαδραματίζει το Πατριαρχείο, ως πυλώνας σταθερότητας και διαλόγου.

«Έχουμε έρθει για να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της ακραίας ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, να στηρίξουμε την ειρήνη και την ασφάλεια, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην άνευ προηγουμένου αιματοχυσία που διαδραματίζεται» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, υπογραμμίζοντας πως τόσο η Εκκλησία, όσο και η Αριστερά «στηρίζονται στην ελπίδα και προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστούν οι αποφάσεις των παγκόσμιων οργανισμών, να υπάρξει άμεση εκεχειρία, προστασία των αμάχων και ταυτόχρονα να δρομολογηθεί ξανά η δυνατότητα διαπραγμάτευσης για την οριστική επίλυση του Παλαιστινιακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους.

Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την άμεση κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, αλλά και την απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, τονίζοντας πως έχει ήδη καταθέσει την πρόταση να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποστολή βοήθειας η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος.

Επίσης, ανέδειξε το ζήτημα της διασφάλισης, με διεθνείς εγγυήσεις, της προστασίας των Χριστιανών της Γάζας και της ανοικοδόμησης του Ναού του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, με τη συνεννόηση της Εκκλησίας της Ελλάδας και του Πατριαρχείου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επαναβεβαίωσε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, αλλά και την υποστήριξη του στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα, ιδιοκτησίας του, Ιερά Προσκυνήματα, που περιλαμβάνονται στο παγιωμένο Καθεστώς των Αγίων Τόπων.

Εξάλλου, όσον αφορά το ζήτημα του ιδιοκτησιακού της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε την ανησυχία του για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και ενημέρωσε τον Πατριάρχη για την πρόταση του κόμματος να επισκεφθεί το σημείο διακομματική επιτροπή της Βουλής.

Κλείνοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία που υπήρξε με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συντήρηση και την αναστήλωση του Ιερού Κουβούκλιου του Πανάγιου Τάφου και ενημέρωσε τον Πατριάρχη για την πρωτοβουλία του κόμματος να διοργανωθεί εκδήλωση στο ευρωκοινοβούλιο από τους Έλληνες ευρωβουλευτές, για τα θέματα ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και για την προστασία των Χριστιανικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής.

Στη συνάντηση συμμετείχε η γραμματέας του κόμματος, Ράνια Σβίγκου, η βουλεύτρια Δυτικού τομέα Β’ Αθηνών και τομεάρχισσα Εξωτερικών της ΚΟ, Ρένα Δούρου, ο διπλωματικός σύμβουλος, Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο υπεύθυνος του Γραφείου τύπου του προέδρου, Χρήστος Κυμπιζής και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα, Δημήτρης Αγγελουσόπουλος.

Πηγή: skai.gr

