Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου, που έχει στόχο τη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος (αρ. 259 ΠΚ) κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 3-2-2023 και 6-3-2023 κατά την άσκηση των καθηκόντων του για τις παρεμβάσεις στον χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή καθώς ο πρόεδρος της προανακριτικής επιτροπής Παναγής Καππάτος ειδοποιήθηκε να παραλάβει μια νέα «Εξώδικη Δήλωση, Διαμαρτυρίας και Πρόσκλησης» που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων Χρήστος Κωνσταντινίδης (σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού) και Αικατερίνη Τσελεπή - Βουτσινά (αδελφή του Ιωάννη Βουτσινά).

Υπενθυμίζεται «Εξώδικη Δήλωση, Διαμαρτυρία και Πρόσκληση» στην Επιτροπή είχε αποστείλει και η Μαρία Καρυστιανού.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παναγής Καππάτος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διανείμει στα μέλη της Επιτροπής και τις δύο εξώδικες δηλώσεις προκειμένου να τις λάβουν υπόψιν τους.

Εν τω μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου διευκρινίστηκε ότι η σημερινή αντικατάσταση από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη της Ευαγγελίας Λιακούλη από τακτικό μέλος της Επιτροπής έγινε καθώς η βουλευτής «βρίσκεται σε κλιμάκιο στον νομό Θεσπρωτίας ενόψει του περιφερειακού συνεδρίου Ηπείρου, προγραμματισμένο εδώ και εβδομάδες».

«Η αντικατάσταση των μελών των επιτροπών όταν απουσιάζουν, γίνεται πάντα για να τηρείται η αριθμητική ισορροπία συμπολίτευσης-αντιπολίτευσης», διαψεύδοντας τα όσα εγράφησαν σε ΜΜΕ ότι «δήθεν ο κ. Ανδρουλάκης "έκοψε" την Ευαγγελία Λιακούλη από την προανακριτική επιτροπή».

Η Επιτροπή αυτή την ώρα συνεχίσει να συνεδριάζει με τις τοποθετήσεις των μελών της επί της επιστολής που απέστειλε ο κ. Τριαντόπουλος με την οποία ζητάει να παραπεμφθεί άμεσα στον φυσικό του δικαστή.



