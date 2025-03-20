Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της Προκαταρτικής Επιτροπής κατά του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, για τη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 3-2-2023 και 6-3-2023 σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του για τις παρεμβάσεις στον χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κόμματα της αντιπολίτευσης έθεσαν το ζήτημα της δημοσιότητας της συνεδρίασης της Επιτροπής, προκειμένου να καλύπτεται τηλεοπτικά.

Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και καταψηφίστηκε.

Η Επιτροπή αυτή την ώρα συνεχίσει να συνεδριάζει με τις τοποθετήσεις των μελών της επί της επιστολής που απέστειλε ο κ. Τριαντόπουλος με την οποία ζητάει να παραπεμφθεί άμεσα στον φυσικό του δικαστή.





Πηγή: skai.gr

