Μέτρα για την ενίσχυση των ελέγχων και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ειδικά σε σχέση με τη διαδικτυακή πώληση μεταχειρισμένων αγαθών, ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ρωτά την Κομισιόν τι μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση των διαδικτυακών εμπόρων με τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους και την εφαρμογή των κανόνων για την ελάχιστη περίοδο νόμιμης εγγύησης για μεταχειρισμένα προϊόντα.

Ο ευρωβουλευτής αναφέρει ότι «σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελευταίου ελέγχου συμμόρφωσης "sweep", που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών σε 25 κράτη-μέλη, διαπιστώθηκε ότι πάνω από τους μισούς (52%) διαδικτυακούς εμπόρους μεταχειρισμένων αγαθών που ελέγχθηκαν παραβαίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών».

Ο κ. Τσιόδρας χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι «το 45% των ελεγχθέντων δεν παρείχε πλήρη και κατανοητή ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων και το 57% δεν τήρησε την ελάχιστη περίοδο νόμιμης εγγύησης ενός έτους για τα μεταχειρισμένα αγαθά» και σημειώνει την ανάγκη για επιπλέον μέτρα, ώστε οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών να διαθέτουν τα εργαλεία και τους πόρους, που απαιτούνται για να διεξάγουν αποτελεσματικούς ελέγχους και να επιβάλλουν, εάν χρειαστεί, κυρώσεις.

