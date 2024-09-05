Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Ξεκίνησε με καθυστέρηση η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το κομματικό όργανο συγκαλείται ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο, με φόντο τις καταστατικές αλλαγές που έχει προτείνει ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ονόματος.

Στελέχη και βουλευτές που βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον του προέδρου δεν είδαν με θετικό μάτι το ενδεχόμενο να ανοίξει τώρα μια συζήτηση για το όνομα, αλλά ούτε αυτό το θέμα να απασχολήσει το επικείμενο συνέδριο.

Καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει κάποιο βήμα πίσω. Η ηγεσία αντικρούει όσους χτυπούν εκλογικά «καμπανάκια» και προτρέπουν τον Στέφανο Κασσελάκη να σηκώσει το «γάντι» για να βάλει τέλος στην εσωστρέφεια.

Πηγή: skai.gr

