ΠΑΣΟΚ: Ομολογία της αποτυχίας της κυβέρνησης στις Μεταφορές και τις Υποδομές

«Οι σημερινές δηλώσεις του πρωθυπουργού και των υπουργών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα μπορούσαν να σταθούν μόνο κατά τη διάρκεια συζήτησης προγραμματικών δηλώσεων μιας νεοεκλεγείσας κυβέρνησης και όχι σε μια συνέντευξη Τύπου έξι χρόνια μετά από την ανάληψη της διακυβέρνησης και δύο πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης κυβερνητικής θητείας».

Αυτό σχολιάζουν με κοινή ανακοίνωση τους ο υπεύθυνος ΚΤΕ Υποδομών-Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Αναστάσιος Νικολαΐδης, και ο γραμματέας του Τομέα Υποδομών του κόμματος, Δημήτρης Σαρηγιάννης, για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σημειώνουν ειδικότερα ότι «η κυβέρνηση επιλέγει να απαντήσει παραπέμποντας εκ νέου στο μέλλον, την ώρα που οι πολίτες αγανακτούν καθώς ο σιδηρόδρομος είναι πλήρως απαξιωμένος και δεν θεωρείται ασφαλής, η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα, τα μεγάλα έργα υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα καθυστερούν χαρακτηριστικά και οι αποκαταστάσεις από τη θεομηνία Daniel στη Θεσσαλία ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί». Αναφέρουν ότι «οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις θα έπρεπε ήδη να έχουν πραγματοποιηθεί γι' αυτό και η παρούσα κυβέρνηση κρίνεται δικαιολογημένα ως ανεπαρκής και κατώτερη των περιστάσεων».

Υποστηρίζουν πως «είναι σαφές ότι οι νέες υποσχέσεις αποτελούν ομολογία της αποτυχίας της κυβέρνησης στον τομέα των Μεταφορών και των Υποδομών», ενώ σχολιάζουν ότι «ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα όχι για την υλοποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών, αλλά για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

