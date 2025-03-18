Εθιμοτυπική επίσκεψη στον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι η νέα υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Την υπουργό υποδέχθηκε ο πρωτοσύγκελος αρχιμανδρίτης π. Βαρνάβας Θεοχάρης.

Εν συνεχεία, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας την δέχθηκε στο γραφείο του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου και της ευχήθηκε για τα νέα της καθήκοντα από τη θέση της υπουργού Παιδείας.

Η Σοφία Ζαχαράκη ευχαρίστησε τον αρχιεπίσκοπο, ενώ υπογράμμισε ότι ήθελε η πρώτη συνάντηση που θα έκανε με αυτήν την ιδιότητα να είναι μαζί του. Εξάλλου, όπως επισήμανε, είχαν πάντοτε καλή επικοινωνία.

Ο αρχιεπίσκοπος πρόσθεσε ότι σημασία έχει να υπάρχει καλή συνεργασία, ώστε να προχωράμε και να πηγαίνουμε μπροστά για το κοινό καλό. Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και τόνισε ότι η Εκκλησία είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με την Πολιτεία, ώστε να δημιουργηθούν φοιτητικές εστίες, οι οποίες θα ανακουφίσουν τις οικογένειες.

Μετά τη συνάντηση, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι «οι προσδοκίες μας είναι καλές και περιμένω πολύ καλή συνεργασία και καλά αποτελέσματα. Τα προβλήματα είναι τεράστια και από πλευράς Εκκλησίας και από πλευράς Παιδείας, αλλά υπάρχουν θέληση και επιθυμία, με την καλή συνεργασία να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα για τον λαό μας».

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τη συζήτηση πολύ εποικοδομητική και εν συνεχεία σημείωσε ότι «κάθε φορά η συζήτηση έχει για μένα όρους πλούτου και θησαυρού σε σημεία στα οποία αναδεικνύεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του μακαριωτάτου για τα παιδιά. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα προνομιακό πεδίο να συζητάμε και για τα θέματα εκπαίδευσης, κυρίως όμως για τα θέματα παιδείας, το πώς εξελίσσεται μια μάχη αυτήν τη στιγμή για το ζήτημα των αξιών, πώς ενισχύονται τα παιδιά έτσι ώστε να κοιτούν το μέλλον τους με αισιοδοξία. Μιλήσαμε, λοιπόν, και για τα θέματα εκπαίδευσης, αλλά και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, μια πλειάδα θεμάτων. Και είναι μια αρχή μιας μακράς ουσιαστικής συνεργασίας. Κρατάω μία δήλωση που ο μακαριώτατος έχει επαναλάβει πολλές φορές: “Η Εκκλησία δεν αγαπά τα άκρα”. Και ακριβώς αυτή η στάση, η συνεργασία, η συναλληλία, η οποία κάθε φορά προωθείται μεταξύ της Εκκλησίας και του κράτους, δίνει ένα ιδιαίτερο στίγμα: μπροστά με προσδοκία και κυρίως στην υποστήριξη, τον προβληματισμό, των αγωνιών των Ελλήνων πολιτών, που έχουν πολλά ζητήματα καθημερινότητας και για αυτά πρέπει να δουλεύουμε».

Την υπουργό συνόδευε ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων, Γεώργιος Καλαντζής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

