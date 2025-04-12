«Επιθέσεις όπως η χθεσινή βομβιστική επίθεση στα γραφεία της HellenicTrain είναι καταδικαστέες από όλους. Η δημοκρατία μας και οι θεσμοί είναι ισχυροί» επισήμανε σε ανάρτηση της η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η κυρία Σδούκου εξέφρασε τη βεβαιότητα της ότι «οι αστυνομικές αρχές, για ακόμη μια φορά, θα επιτελέσουν το καθήκον τους» και κατέληξε:

«Ας προβληματιστούν όμως όσοι στην αντιπολίτευση επενδύουν στο μίσος και την τοξικότητα, για το που οδηγεί ο δρόμος που έχουν επιλέξει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.