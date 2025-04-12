Τζορτζ Τσούνης: Η Ελλάδα μπορεί να βγάλει από τον «λαιμό» της Ευρώπης τη θηλιά της Gazprom

Οι ελληνοαμερικανικές οικονομικές σχέσεις και οι επενδυτικές ευκαιρίες συζητήθηκαν σε πάνελ που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 9- 12 Απριλίου.

«Η Ελλάδα μπορεί να βγάλει από τον «λαιμό» της Ευρώπης τη θηλιά της Gazprom. Μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην Ευρώπη με το αμερικανικό LNG να περνά από τη Ρεβυθούσα ή την Αλεξανδρούπολη. Δεν πρόκειται να δημιουργηθούν βιομηχανίες σε χώρα με τόσο υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος», είπε ο Τζορτζ Τσούνης, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αναφερόμενος στις προοπτικές των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι τον έχει εκπλήξει την τελευταία δεκαετία στη χώρα, σημείωσε πως: «Όταν οι αγορές θεωρούν ότι το χρέος της Ελλάδας είναι καλύτερο από των ΗΠΑ, είναι σοκ. Όταν το αξιολογούν καλύτερα από το ισπανικό, το γαλλικό, το ιταλικό είναι έκπληξη. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει από τόπος στον οποίο δεν μπορούσες να βρεις δουλειά, έχοντας φτάσει σε ποσοστό ανεργίας 28%, βρίσκεται στο 8,6% με φθίνουσα τάση».

Ερωτηθείς τι θα άλλαζε στη χώρα και αφού σημείωσε πως οι διπλωματικές του μέρες έχουν τελειώσει, απάντησε: «Το δικαστικό σύστημα είναι αστείο. Θα είμαι επικριτικός όχι για την κυβέρνηση, έχω συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης. Κάνει όλες τις σωστές κινήσεις. Πρέπει να έχουμε εισαγγελείς και δικαστές που αντιλαμβάνονται ότι καθυστερημένη δικαιοσύνη είναι άρνηση δικαιοσύνης και θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο θυματοκεντρικοί».

Ο Γιώργος Χατζηνικολάου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζα Πειραιώς, σημείωσε πως «η κρίση που πέρασε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι παράδειγμα για τη σημασία της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Αντίθετα στις ΗΠΑ και σε άλλες δυτικές χώρες, η κρίση ξεκίνησε από τον τραπεζικό τομέα και «μόλυνε» και άλλους τομείς.

Η πολιτική σταθερότητα έχει επιτρέψει στον τραπεζικό τομέα να εξυγειανθεί. Το άλλο μάθημα είναι η αποφασιστικότητα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με τη βοήθεια του κράτους αντιμετώπισε το σοβαρότερο πρόβλημα του τραπεζικού τομέα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία «κουρεύτηκαν»».

Ερωτηθείς για τις δυνατότητες του τραπεζικού συστήματος, ο ίδιος απάντησε: «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ρευστότητα, είναι έτοιμο και με διάθεση να δανείσει. Αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό. Για να δανείσεις λεφτά, χρειάζεται κάποιος να έρθει να τα ζητήσει. Δεν τίθεται ζήτημα για τις δυνατότητες του συστήματος να παράσχει ρευστότητα, αλλά να βρει επενδύσεις».

Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναφέρθηκε με τη σειρά του και ο Dean Dakolias, Co-Chairman & Managing Partner, Fortress Investment Group. «Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν φύγει από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν. Έχουν μειωθεί, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας που δεν έχει πρόσβαση σε κεφάλαιο».

Ερωτηθείς σχετικά με τις ευκαιρίες στην Ελλάδα, τόνισε πως «η πραγματική ευκαιρία για την Ελλάδα είναι να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα γύρω από την επιχειρηματικότητα γιατί το ταλέντο στη χώρα όσο και στη διασπορά που θέλει να γυρίσει, είναι σημαντικό».

Να προβάλλει τα success stories, όπως αυτό της κινηματογραφικής βιομηχανίας κάλεσε τη χώρα ο Άλεξ Πίσσιος, Ιδρυτής, Cinespace Studios, Πρόεδρος, Aleco Capital. Ο ίδιος τόνισε πως στην Ελλάδα γυρίζονται περισσότερες ταινίες απ’ οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη.

«Στις ΗΠΑ όταν ακούν για την Ελλάδα σκέφτονται τον τουρισμό. Όμως η κινηματογραφική βιομηχανία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ. Είμαι σε επαφή μαζί τους και είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες, με τη φορολόγηση, με την εργατική δύναμη». Όσο για το τι θα ζητούσε να αλλάξει στη χώρα; «Η προβλεψιμότητα», σημείωσε και συνέχισε: «Η Ελλάδα έχει ακόμα ζητήματα με τη φήμη της που θεωρούνται εμπόδια. Οι αλλαγές του νομικού πλαισίου, η πολιτική σταθερότητα. Το να μετατραπούν αυτά σε δεδομένα από ερωτηματικά είναι πολύ σημαντικό και κάνουν τη διαφορά. Δίνουν κίνητρο σε επενδυτές».

Τέλος, ο Γιάννης Σαρακάκης, Πρόεδρος Ομίλου Εταιρειών Σαρακάκη, Αντιπρόεδρος, Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σημείωσε: «Η καινοτομία πρέπει να μας ενδιαφέρει αλλά και η βιωσιμότητα, όχι μόνο η περιβαλλοντική αλλά και οικονομική. Πρέπει να έχουμε το ένα μάτι στην εξωστρέφεια, για να προσελκύουμε ξένες επενδύσεις. Πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί αλλά και ευέλικτοι γιατί η αλλαγή έρχεται γρήγορα και να μην ξεχνάμε την κοινωνική συνοχή. Η Ελλάδα παραδοσιακά είναι οικονομία υπηρεσιών. Θα χρειαστεί να αυξήσουμε τη βιομηχανία, στην οποία είμαστε χαμηλά. Πρέπει να προσθέσουμε αξία σε ό,τι παράγουμε. Ένα προφανές βήμα προς αυτό είναι η νέα τεχνολογική επανάσταση και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σ’ αυτόν τον τομέα. Έχουμε ανθρώπους με δεξιότητες. Θέλω να δω αυτή την οικονομία να μπαίνει από κατάσταση ανάκαμψης σε κατάσταση ανάπτυξης».

