«Στοχεύουμε στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος και εργαζόμαστε για τη διατήρηση της θετικής ατμόσφαιρας με τη γειτονική μας Ελλάδα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο 4ο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Επίσης, αναφέρθηκε στα Κατεχόμενα, όπου δήλωσε για άλλη μια φορά ότι συνεχίζονται «οι προσπάθειές μας για την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του «τουρκοκυπριακού λαού» και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε υπομονετικά μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στο νησί».

Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ λέγοντας ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει ευθύνη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και στο μέλλον, ιδίως με την αμυντική της βιομηχανία, η οποία έχει κάνει άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια».

«Η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ο στρατηγικός στόχος της χώρας μας. Ωστόσο, άλλοτε λόγω φόβου, άλλοτε λόγω προκαταλήψεων και άλλοτε εξαιτίας παραγόντων που έχουν αιχμαλωτίσει την Ένωση εκ των έσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιδεικνύει την απαραίτητη βούληση για να προωθήσει τη διαδικασία ένταξής μας» δήλωσε ο Ερντογάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.