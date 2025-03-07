Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης.

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Θεοδωρικάκου:

“Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την πορεία της χώρας μας, καθώς βρισκόμαστε εν μέσω πρωτοφανών διεθνών αναταράξεων και τεκτονικών αλλαγών στην ανθρωπότητα ενώ την ίδια στιγμή επιχειρείται από ορισμένους μία οξύτατη πολιτική σύγκρουση και διχασμός στο εσωτερικό.

Με την ομιλία μου ασφαλώς απευθύνομαι στο Κοινοβούλιο και στη μεγάλη κοινωνική πλειονότητα του μέτρου και της λογικής.

Έχουμε ανθρώπινη, ηθική και πολιτική υποχρέωση να διαλευκανθεί πλήρως η εθνική τραγωδία των Τεμπών. Το οφείλουμε στους 57 αδικοχαμένους συμπατριώτες μας, στους γονείς, τους συγγενείς, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, σε όλους που κάθε μέρα ανεβαίνουν καθημερινά τον δικό του Γολγοθά του πόνου της απώλειας.

Το χρωστάμε στην ιστορία μας, στη δημοκρατική και θεσμική μας ευθύνη. Το οφείλουμε ιδιαίτερα απέναντι στη νέα γενιά η οποία πρέπει να νιώσει ότι την ακούμε και τη σεβόμαστε και είμαστε αποφασισμένοι ως έμπρακτη απόδειξη δικαιοσύνης και σεβασμού να κάνουμε τα πάντα για να διορθώσουμε πολυετή λάθη και αδυναμίες και να μην επιτρέψουμε να επαναληφθεί καμία παρόμοια τραγωδία.

Σε αυτό το καθολικό αίτημα η παράταξή μας και η κυβέρνηση ανταποκρίνονται χωρίς επιφυλάξεις και ενδοιασμούς. Πορευτήκαμε από την αρχή με τη συμφωνία αλήθειας και δεν πρόκειται να αφήσουμε πίσω αυτό το καθήκον αλήθειας σε καμία περίπτωση.

Η αλήθεια είναι προϋπόθεση της εμπιστοσύνης, Δεν συγκαλύπτουμε τίποτα γιατί δεν υπάρχει κάτι να συγκαλύψουμε. Και αν τα πράγματα είναι διαφορετικά θα πρέπει κάποιος να το αποδείξει με στοιχεία όχι με συκοφαντίες και αθλιότητες.

Δικαιοσύνη δεν είναι το μίσος. Δικαιοσύνη δεν είναι το κυνήγι μαγισσών. Δικαιοσύνη δεν είναι η υιοθέτηση κάθε παράλογης συκοφαντίας.

Στην πρόταση μομφής που κατέθεσαν τέσσερα κόμματα μιλούν για αδιάφορο για την ανθρώπινη ζωή πρωθυπουργό.

Πώς μπορεί να είναι αδιάφορος για την απώλεια ανθρώπινων ζωών ή σοβαρά προβλήματα ο πρωθυπουργός που πρώτος στην Ευρώπη έδωσε μάχη να σωθούν ανθρώπινες ζωές την περίοδο της πανδημίας κλείνοντας την ελληνική οικονομία.

Πώς μπορεί να είναι αδιάφορος ο πρωθυπουργός που με τη δική του επιμονή έγινε πράξη το “112”, σώζοντας ζωές στις χιλιάδες πυρκαγιές που αντιμετωπίστηκαν αυτά τα χρόνια.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Καταθέσατε πρόταση μομφής όχι για να συμβάλετε στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη και εξηγούμαι.

Πρώτον, διακόψατε στη μέση τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την τραγωδία των Τεμπών. Αυτό είναι πρωτοφανές.

Δεύτερον, εάν περνούσε η πρόταση και έπεφτε η κυβέρνηση και πηγαίναμε σε εκλογές όλη η διαδικασία της διερεύνησης και της προανακριτικής επιτροπής που ψηφίσαμε θα πήγαινε χρονικά πάρα πολύ πίσω.

Σε τι από τα δύο πιστεύετε;

Ξέρετε ότι εκ τους ασφαλούς καταθέσατε την πρότασης μομφής. Η ενότητα των βουλευτών της ΝΔ είναι αρραγής και η πρότασή σας δεν έχει καμία τύχη.

Επομένως η πρόταση μομφής είναι μία επικοινωνιακού χαρακτήρα κομματική τακτική, βγαλμένη από το μακρινό παρελθόν, προϊόν ατέρμονων συμβιβασμών, η οποία καπηλεύεται για κομματικούς και εσωκομματικούς λόγους το πάνδημο αίτημα για αλήθεια.

Αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ συνεργάζεστε με εκείνους που δεν δίσταζαν μέχρι τέλους να τινάξουν τη χώρα στον αέρα το 2015 για να επιτεθείτε στη ΝΔ με την οποία συνεργαστήκατε –και πολύ σωστά- για να βγει η χώρα από τη χρεοκοπία και την κρίση.

Έχετε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στρατηγικής και ταυτότητας και πιστεύω ότι θα μετανιώσετε για αυτή την επιλογή σας, η οποία είναι απολύτως έωλη και αυτό φάνηκε από τον τρόπο που οι ίδιοι οι βουλευτές των κομμάτων σας την αντιμετώπισαν.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Όσο σπουδαίο είναι να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, άλλο τόσο σπουδαίο είναι η Ελλάδα να πορευτεί με ασφάλεια μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με δραματικό τρόπο, έναν κόσμο που αντιμετωπίζει τεκτονικές αλλαγές, μεγάλους κινδύνους και πρωτοφανείς προκλήσεις. Ειδικά στη δική μας ταραγμένη περιοχή με τα γνωστά προβλήματα με τους γείτονές μας που διαχειριζόμαστε επί δεκαετίες.

Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο η κοινωνία μας να είναι ενωμένη και να μπει τέλος στον καλλιεργούμενο διχασμό.

Ο διχασμός οδηγεί μόνο σε τραγωδίες. Αυτά είναι μαθήματα της ελληνικής ιστορίας που κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα να ξεχνά.

Αυτό προϋποθέτει ταυτόχρονα το αίτημα της δικαιοσύνης, αλλά και το να μη θέσουμε σε κίνδυνο βασικές συντεταγμένες της πορείας μας, που διασφαλίστηκαν από την πολιτική και το έργο αυτής της κυβέρνησης και τις μεγάλες προσπάθειες και θυσίες του ελληνικού λαού όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Όπου και αν ανήκει κανείς η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πέτυχε τη δημοσιονομική σταθερότητα, μείωσε την ανεργία από το 18% στο 9%, κάνοντας την πιο σημαντική κοινωνική πολιτική, γιατί αυτό είναι η αύξηση της απασχόλησης. Διασφάλισε ρυθμούς ανάπτυξης τουλάχιστον 2%, μείωσε φόρους και εισφορές, προάσπισε τα σύνορα και αντιμετώπισε την παράνομη μετανάστευση, έδωσε και δίνει σκληρές μάχες να περιορίσει το κόστος ζωής.

Τους τέσσερις τελευταίους μήνες έχουμε πετύχει να έχουμε μηδενικό ή και αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης, σε κάθε περίπτωση τον μικρότερο στην Ευρωζώνη. Σοβαρές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται σε βασικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Οφείλουμε να κρατήσουμε σταθερή την τροχιά τη χώρας, με μία στιβαρή, συνεκτική εθνική στρατηγική στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Βασική συνιστώσα πρέπει να είναι η ισχυρή, διαχρονική, στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ -και στο πλαίσιο ΕΕ και αυτοτελώς.

Οφείλουμε ταυτόχρονα να προχωρήσουμε μπροστά κάνοντας πράξη τη στρατηγική μας για το νέο παραγωγικό μοντέλο που έχουμε παρουσιάσει από κοινού με τον πρωθυπουργό με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Όλα αυτά που αποτελούν την ουσία του νέου αναπτυξιακού νόμου που θεσπίζουμε άμεσα και έχει προτεραιότητα τις παραμεθόριες περιοχές, την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας μας και του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος. Αυξάνοντας έτσι την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της πατρίδας μας.

Για το 2025 και το 2026 θα δοθούν 900 εκατ. ευρώ στα καθεστώτα των μεγάλων επενδύσεων, των επενδύσεων σε παραμεθόριες περιοχές και την μεταποίηση.

Ενισχύουμε τη βιομηχανία και επενδύουμε στη στρατηγική ποιότητας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας με στόχο και τη μείωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου.

Συνδέουμε την έρευνα με την παραγωγή. Ανασυγκροτούμε τον χώρο της έρευνας για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Ένας τομέας που δεν έχει έρθει στο μικροσκόπιο του κοινοβουλίου αλλά είναι ανάγκη να αναδείξουμε πολύ περισσότερο.

Προωθούμε μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή, όπως κάναμε με τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis, τον φραγμό στις υπέρογκες αυξήσεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, το πλαφόν στα επαγγελματικά ενοίκια και τους ισχυρούς ελέγχους στην αγορά, με αυξημένα πρόστιμα προς όλους όσοι έχουν παραβεί τη νομοθεσία.

Πορευόμαστε με σταθερή πυξίδα. Η ΝΔ είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που ακούει πάντα τον ελληνικό λαό. Αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικό τρόπο τις άθλιες επιθέσεις, τις συκοφαντίες, τα κύματα ανευθυνότητας που σπέρνουν έναν αναίτιο διχασμό.

Προχωράμε μπροστά με ενότητα, με ευθύνη και υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών για την ασφάλεια των πολιτών και της πατρίδας μας σε δύσκολους καιρούς, για να είναι η οικονομική ανάπτυξη υπόθεση όλων των Ελλήνων χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Συνεχίζουμε μπροστά και κάνουμε πράξη μια ισχυρή, παραγωγική και ασφαλή Ελλάδα μαζί με την ελληνική κοινωνία”.



