Στη δημοσιότητα έδωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος το περίφημο e-mail της 9ης Μαρτίου 2023, στο οποίο σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» ο τότε Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αποκαλύπτει τον συντονιστικό του ρόλο που είχε στο «μπάζωμα» του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Με ανάρτησή του στα social media ο κ. Τριαντόπουλος αποκαλύπτει πως το email αφορούσε «τη χρηματοδότηση των δαπανών α) για τη στήριξη συγγενών και β) για τη συλλογή και αποκατάσταση/διαμόρφωση χώρου δυστυχήματος, δηλαδή για μία σειρά εργασιών τις οποίες εκτελούσαν ανάδοχοι για λογαριασμό της Περιφέρειας και έπρεπε να πληρωθούν, όπως ετέθη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως προς τη χρηματοδότηση αυτών κατά τη – γνωστή στην κοινή γνώμη – σύσκεψη που έλαβε χώρα στις 6 Μαρτίου 2023 στην έδρα της στη Λάρισα».

Παράλληλα, στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «μία άθλια διαστρέβλωση» της εφημερίδας και τονίζει πως «Δυστυχώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης "ανακάλυψαν" σήμερα μία διαχρονική υποχρέωση όλων των Κυβερνήσεων: Να χρηματοδοτούν, είτε τακτικές, είτε έκτακτες υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Ο λόγος που κάνω τη σημερινή ανάρτηση – αν και δεν το συνηθίζω – δεν είναι για να απαντήσω στις ατεκμηρίωτες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά για να αποτρέψω να πάρει διαστάσεις άλλο ένα γιγαντιαίο ψέμα, που θα αθροιστεί στα προηγούμενα που διακινούν αντιπολιτευόμενα κόμματα με κάποια ΜΜΕ, με σκοπό να πολλαπλασιάσουν την οργή της κοινωνίας.

Αυτός, άλλωστε, είναι και ο μοναδικός στόχος των κομμάτων της αντιπολίτευσης: Πάνω στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, είτε δημιουργούν, είτε αναπαράγουν fake news, ενώ πολλές φορές παρουσιάζουν τη μισή αλήθεια, παραποιώντας δεδομένα για να αποκομίσουν μικροπολιτικά οφέλη. Με την επίκληση του εν λόγω email από την αντιπολίτευση επιχειρείται η δημιουργία νέων εντυπώσεων προς ενίσχυση της εκδοχής της υποτιθέμενης «συγκάλυψης».

Δίνω, λοιπόν, στη δημοσιότητα το «περιβόητο» email της 9ης Μαρτίου 2023, το περιεχόμενο του οποίου παρουσίασε με μία άθλια διαστρέβλωση η εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ».

Όπως μπορείτε να δείτε αρχικά στο «θέμα» του μηνύματος, ο τίτλος ήταν «Κάλυψη κόστους στήριξης και αποκατάστασης μετά το δυστύχημα στα Τέμπη». Το μήνυμα είχε ως αποδέκτη τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με κοινοποίηση στους υπολοίπους.

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αναφερόταν στη χρηματοδότηση των δαπανών α) για τη στήριξη συγγενών και β) για τη συλλογή και αποκατάσταση/διαμόρφωση χώρου δυστυχήματος, δηλαδή για μία σειρά εργασιών τις οποίες εκτελούσαν ανάδοχοι για λογαριασμό της Περιφέρειας και έπρεπε να πληρωθούν, όπως ετέθη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως προς τη χρηματοδότηση αυτών κατά τη – γνωστή στην κοινή γνώμη – σύσκεψη που έλαβε χώρα στις 6 Μαρτίου 2023 στην έδρα της στη Λάρισα.

Κάθε καλοπροαίρετος διαπιστώνει μόνος του ότι ούτε ο τίτλος ούτε το ενημερωτικό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος περιέχουν την παραμικρή εντολή, ούτε φυσικά οποιονδήποτε «συντονιστικό ρόλο» από πλευράς μου.

Δυστυχώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης «ανακάλυψαν» σήμερα μία διαχρονική υποχρέωση όλων των Κυβερνήσεων: Να χρηματοδοτούν, είτε τακτικές, είτε έκτακτες υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άλλωστε, σας ενημερώνω ότι αντίστοιχες επικοινωνίες, που έχουν ως στόχο την κάλυψη υποχρεώσεων Δήμων και Περιφερειών, πραγματοποιούσα σε καθημερινή βάση και απαντούσα σε αιτήματα ή ερωτήματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είτε ως προς τη δυνατότητα κάλυψής τους από τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία εάν επρόκειτο για φυσική καταστροφή, είτε ως προς την ενημέρωσή τους για άλλες χρηματοδοτικές πηγές όταν δεν επρόκειτο για φυσική καταστροφή. Όπως γίνεται και στο εν λόγω email.

Η αλήθεια δεν μπορεί να διαστρεβλώνεται με φτηνά μικροκομματικά παιχνίδια και αυτό θα αποκαλυφθεί πλήρως στη διάρκεια της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης.

ΥΓ. Σεβόμενος τα προσωπικά δεδομένα του αποδέκτη του email και όσων έλαβαν την κοινοποίηση, ζήτησα και έλαβα τη συγκατάθεσή τους.»

Υπενθυμίζεται ότι χθες, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για «ένα βαθιά παραπλανητικό δημοσίευμα» το οποίο «εντάσσεται σε μία ευρύτερη απόπειρα αλλοίωσης της πραγματικότητας και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης». Μάλιστα ανέφεραν ότι ήταν μία τυπική ενημέρωση, αμιγώς οικονομικού περιεχομένου, που αφορούσε αποκλειστικά την κάλυψη δαπανών για τη στήριξη συγγενών των θυμάτων και τη παροχή πόρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της πολιτείας, όπως συμβαίνει μετά από κάθε δυστύχημα ή καταστροφή, όταν καλείται το κεντρικό κράτος να καλύψει δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής ξέσπασε κόντρα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Συγκεκριμένα, σε αντιπαράθεση ήρθαν ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ενώ αργότερα στην κόντρα συμμετείχε και ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής με τη Νέα Αριστερά, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα το email.

«Σκεφτείτε τι θα συμβεί αν δεν παρουσιάσετε το επίμαχο email. Όχι, με εμάς, με τους εκατοντάδες χιλιάδες που βγήκαν στους δρόμους και τις πλατείες. Θα είναι ένα ακόμα δείγμα περιφρόνησης και αναξιοπιστίας. 'Έχετε 24 ώρες να σκεφτείτε αν αξίζει να συνεχίσετε το παιχνίδι της κοροϊδίας απέναντι σε μια τέτοια τραγωδία» δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.

