Δούρου για το πάγωμα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου: Υπόλογη η κυβέρνηση

«Παγώνει η κυβέρνηση της ΝΔ το μεγάλο έργο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector, GSI);», διερωτάται, μέσω δελτίου Τύπου η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

Ειδικότερα, στο δελτίο Τύπου της βουλεύτρια αναφέρεται ότι «σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ ο ΑΔΜΗΕ σε συνεννόηση με τη γαλλική Nexans πάγωσε τις πληρωμές εκκρεμών δόσεων ύψους 70 εκατ. ευρώ που έπρεπε να γίνουν μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου προς τη γαλλική εταιρία».

Και προσθέτει: «Η αναστολή επί της ουσίας των ερευνών, αν τελικά οριστικοποιηθεί, πέρα από τη σοβαρότατη και διόλου αμελητέα οικονομική πτυχή (ενεργοποίηση ρητρών, δεσμεύσεις έναντι της ΕΕ, της γαλλικής εταιρίας, με τους Έλληνες καταναλωτές να κινδυνεύουν να πληρώσουν το μάρμαρο), καθιστά την κυβέρνηση υπόλογη. Και τούτο γιατί συνιστά υποχώρηση της Ελλάδας έναντι των προκλητικών τουρκικών πιέσεων και της αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στην οριοθετημένη με την Αίγυπτο ΑΟΖ».

Συνιστά ήττα του διεθνούς δικαίου έναντι των παράνομων τουρκικών απειλών για τις οποίες είχε προϊδεάσει το επεισόδιο της Κάσου πέρσι το καλοκαίρι.

Ο κ. Υπουργός Εξωτερικών, η κυβέρνηση της ΝΔ, οφείλουν άμεσα να δώσουν, όχι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά στους πολίτες, εξηγήσεις: αποδέχονται τις τουρκικές διεκδικήσεις; Αποδέχονται ντε φάκτο το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο; Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν για το ξεπάγωμα του έργου;

Η επίκληση αορίστως των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων δεν συνιστά απάντηση – αποτελεί ομολογία του ελλείμματος εθνικής στρατηγικής που χαρακτηρίζει την επικίνδυνα παθητική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, εγκλωβισμένης στο δόγμα του “δεδομένου συμμάχου”, η οποία επιδιώκει μικροκομματικά οφέλη, υπονομεύοντας τα εθνικά συμφέροντα».

Κλείνει λέγοντας: «Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει δυστυχώς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που επιμένει σταθερά για την ανάγκη συνεκτικής εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο φιλειρηνικής, ενεργητικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής στη βαση των αρχών του διεθνούς δικαίου για να γίνει η Ελλάδα πόλος ειρήνης και σταθερότητας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.