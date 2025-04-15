Με αιχμές σε βάρος του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος.

«Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης για το καλό της ΝΔ. Από την ημέρα που έμεινα ανεξάρτητος βουλευτής, υπάρχει κόσμος που μας ζητά να έχουμε πολιτική παρέμβαση, τέτοια που να είναι εναλλακτική λύση μπροστά στο αδιέξοδο που δημιούργησε η σημερινή κυβέρνηση» είπε μιλώντας στο IONIONFM.

Στις δηλώσεις του επισήμανε πως είναι «ψευδεπίγραφο το δίλημμα μετά τον Μητσοτάκη ποιος» και πρόσθεσε «υπουργοί σαν τον κύριο Γεωργιάδη γίνονται με την ανοχή και πολλές φορές με την επιθυμία των ολίγων, της επιχειρηματικής ολιγαρχίας της χώρας. Αν δεν ήταν αρεστός σε επιχειρηματίες, θα τον είχαν διώξει».

Ο κ. Σαλμάς είπε ακόμα:

«Ο Μητσοτάκης αποφασίζει για όλα, δίνουν έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς. Οι υπουργοί επιλέγονται με βάση το κριτήριο να μην λένε όχι στα νομοσχέδια. Για αυτό και επιλέγονται άνθρωποι που δεν είναι εκλεγμένοι, που δεν ήταν ΝΔ και δεν λένε «όχι».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του αναφέρει:

«Του είχα πει του Μητσοτάκη πως το 41% μην το θεωρείς δεδομένο και εμπιστοσύνη στην πολιτική σου. Στις Ευρωεκλογές που πήραμε 28% τού είπα το καράβι το πας λάθος, θα το ρίξεις στα βράχια, στρίψτο! Και επειδή ενοχλήθηκε με κατέβασε από το καράβι! Καλό μου έκανε. Για αυτό και βγήκαν οι Κικίλιας και Άδωνις για τα θέματα των ενστόλων, αφού δεν είναι θέματα των υπουργείων τους. Προσπαθούν να διασωθούν, αφού δεν μπορούν να αλλάξουν τον καπετάνιο εν πτήσει, που πρότεινα εγώ».

Καταλήγοντας στη συνέντευξή του ο πρώην υπουργός δήλωσε:

«Το πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ο σεβασμός. Δεν μπορεί να σεβαστεί την άλλη άποψη. Τρελάθηκαν ο Σαμαράς και ο Καραμανλής για να του κάνουν κριτική; Δεν τους έχει καλέσει ποτέ να πιούν έναν καφέ, να τους ζητήσει τη γνώμη τους. Πλέον η ΝΔ έχει Σοβιετικό Φιλελευθερισμό. Για αυτό και έχουμε ολιγαρχία».

Για να καταλήξει λέγοντας:

«Είμαι ανεξάρτητος βουλευτής πλέον 6 μήνες και ο Μητσοτάκης δεν αλλάζει ρότα στο καράβι. Η κοινωνία ζητάει δημιουργία νέου σχήματος, που θα μπορέσει να αντικαταστήσει την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Θα είναι εναλλακτικό το κόμμα αυτό και αν η κοινωνία μού το ζητήσει, τότε ναι, θα είμαι στο κόμμα αυτό. Μιλάω με όλη την Ελλάδα και υπάρχει αγωνία και αίτημα να δημιουργηθεί κάτι καινούριο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.