ΣΥΡΙΖΑ: Η αργυρώνητη από δημόσιο χρήμα οργάνωση «δολοφονίας χαρακτήρων» πρέπει να εξαρθρωθεί

«Να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η ΝΔ ή ο κ. Βαρβιτσιώτης αν η κυρία που καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη για τις συκοφαντικές της επιθέσεις στην Έλενα Ακρίτα και είναι πίσω από το τρολ Lexotanil, που επιτίθεται ειρωνευόμενη στους συγγενείς των Τεμπών, έχει μέχρι και σήμερα υπαλληλική σχέση με την εταιρεία Blue Skies που υποθάλπει την Ομάδα Αλήθειας», σημειώνει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η αργυρώνητη από δημόσιο χρήμα οργάνωση "δολοφονίας χαρακτήρων" πρέπει να εξαρθρωθεί», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

