Κωνσταντοπούλου στον ΣΚΑΪ: Φυσικά και προετοιμάζομαι για πρωθυπουργός

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Μ. Τρίτης (15/4) η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ξεκίνησε μιλώντας για την άνοδο του κόμματος σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ενώ δήλωσε πως προετοιμάζεται για πρωθυπουργός.

«Η Πλεύση Ελευθερίας έκανε αυτό το οποίο υποσχέθηκε και κάνει αυτό το οποίο υποσχέθηκε: είπαμε θα δώσουμε ζωή στη Βουλή και το κάναμε, είπαμε θα φέρουμε τους πολίτες μέσα στη Βουλή και το κάναμε. Είπαμε το 2023 ότι δεν θα κυβερνήσουμε τώρα, αλλά θα δείξουμε τι θα πει πραγματική αντιπολίτευση και κάναμε αυτό που είπαμε», ανέφερε αρχικά. «Είμαστε η δύναμη αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή και θεωρώ ότι ο κόσμος αυτό το εκτιμά. Το εκτιμά, το βιώνει, βλέπει Βουλή, καθώς και τις συνθήκες εγκατάλειψης που την έχουν αφήσει τη Βουλή η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση της προηγούμενης περιόδου».

Ερωτηθείσα για το αν πρόκειται για κάτι πρόσκαιρο, η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι η ίδια δεν κάνει την «Πυθία», ούτε κινείται βάσει δημοσκοπήσεων. «Κινούμαι με βάση τη δέσμευσή μου, τη συνείδησή μου και αυτό που πιστεύω ότι είναι σωστό. Εμείς όλα όσα κάνουμε μέχρι τώρα θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε πιο δυνατά και ετοιμαζόμαστε για ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες, χωρίς να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα», όπως είπε, ενώ απαντώντας για τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιεί εναντίον των πολιτικών της αντιπάλων για τα Τέμπη, σημείωσε:

«Τους λέω ότι σκοτώσατε αυτά τα παιδιά και είναι βαμμένα με αίμα τα χέρια σας και βεβαίως το πιστεύω. Ακόμη περισσότερο όμως πιστεύω ότι δεν τους καίγεται καρφάκι, με το μόνο που τους νοιάζει είναι να μην τους το λες. Το ότι αυτήν τη στιγμή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως πρόβλημα το ότι η κοινωνία έχει εξεγερθεί και ζητάει λογαριασμό και λογοδοσία, δεν σημαίνει ότι όποιος είναι στο πλευρό της κοινωνίας το κάνει για κάποιο όφελος. Προσωπικά όλη μου η διαδρομή είναι αποδεδειγμένο ότι είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Έχω δώσει πολλές μοναχικές μάχες».

«Δεν μπορεί η Ελλάδα να μην τοποθετείται σθεναρά για την Κύπρο - Ο Ερντογάν εφαρμόζει απολυταρχία στη χώρα του»

Στη συνέχεια, αναφορικά με το αν η Πλεύση Ελευθερίας έχει πρόγραμμα, η ίδια σχολίασε πως ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα. «Εμείς δεν κοροϊδέψαμε τον κόσμο, ούτε είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε με το που μπήκαμε στη Βουλή. Αυτήν τη στιγμή ετοιμαζόμαστε, θα έχει εκπλήξεις αυτή η διαδικασία. Πρόγραμμα μπορεί να μην υπάρχει θέσεις υπάρχουν όμως», υπογράμμισε.

«Για τα ελληνοτουρκικά έχουμε σαφή θέση: δεν μπορεί να προχωράει μια αόριστη διαδικασία δημοσίων σχέσεων που βαφτίζονται διάλογος την ώρα που από την άλλη πλευρά υπάρχουν σοβαρές αμφισβητήσεις κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, όπως στα χωρικά ύδατα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μην τοποθετείται σθεναρά και να μην αναλαμβάνει ως δικό της ζήτημα την Κύπρο κι όσο συνεχίζεται για 51ο έτος η τουρκική κατοχή. Η Ελλάδα έχει ευθύνη, δεν αρκούν οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες. Είμαστε απολύτως αντίθετοι στις διάφορες διαπραγματεύσεις και δίνουν ουσιαστικά πράσινο φως στον Ερντογάν να ντιλάρει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μεταναστευτικό».

«Τα γενέθλιά μας είναι στις 19 Απριλίου, ημέρα θανάτου του Λόρδου Βύρωνα και Παγκόσμια Ημέρα της Διεθνούς Αλληλεγγύης και του Φιλελληνισμού. Είμαστε πάντοτε υπέρ της συμφιλίωσης των λαών, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις κυβερνήσεις και τα κράτη. Ο Ερντογάν αυτήν τη στιγμή εφαρμόζει μια απολυταρχία στη χώρα του, υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι, διώξεις, δικηγόροι που έχουν πεθάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Να έχουμε στη φαρέτρα μας ένα ψηφιακό νόμισμα - Ουδέποτε υποστήριξα επιστροφή σε δραχμή»

Ως προς την οικονομία, χαρακτήρισε τις τράπεζες ως «κουφάρια που ξεπουλήθηκαν», επισημαίνοντας ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν με δημόσιο χρήμα το οποίο σήμερα δεν ζητείται πίσω. «Εμείς λέμε ξεκάθαρα κατάργηση των funds που αρπάζουν τις περιουσίες των απλών ανθρώπων για χρέη στις προκατόχους τράπεζες, οι οποίες πτώχευσαν. Δεύτερον, λέμε σαφέστατα αναζήτηση του δημοσίου χρήματος που έχει οδηγηθεί προς τις τράπεζες μια άλλη εποχή. Λέμε, τρίτον, αυστηρότατη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών».

Σε ερώτηση, μάλιστα, για το δίλημμα «ευρώ ή δραχμή», δήλωσε ότι «κανένα νόμισμα δεν είναι πανάκεια», διευκρινίζοντας:

«Ουδέποτε υπήρξα υπέρμαχος του να επιστρέψουμε στη δραχμή, πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει και να είμαστε εκβιαζόμενοι με τη χρήση κανενός νομίσματος όπως έγινε το 2015. Δεν μπορεί να αφήνουμε τον λαό κάποιος να κλείνει τη ρευστότητα και να μην είναι εξασφαλισμένη η επάρκεια η διατροφική και η επιβίωση. Σίγουρα εξετάζουμε και θα έπρεπε στη σύγχρονη εποχή αν δεχόμασταν μια ανάλογη επίθεση, να έχουμε στη φαρέτρα μας ως εναλλακτική ένα ψηφιακό νόμισμα».

