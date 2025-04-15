Ανδρουλάκης: Ιδιώτες πληρώνουν ιδιώτες για να δουλεύουν για τη ΝΔ συκοφαντώντας τους πολιτικούς της αντιπάλους

Τις επιπτώσεις της αμερικανικής δασμολογικής πολιτικής του Ντόναλντ Τράμπ και τον τρόπο που θα πρέπει να αντιδράσει η ΕΕ επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

«Υπάρχουν οι πρωτογενείς επιπτώσεις, που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα που εξάγουμε απευθείας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν, όμως, και οι δευτερογενείς επιπτώσεις, διότι εάν πάθει ζημιά η ευρωπαϊκή οικονομία, όπως καταλαβαίνετε, και οι υπηρεσίες της Ελλάδας θα πάθουν ζημιά, γιατί βασίζονται στον τουρισμό. Όταν ο εργαζόμενος στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας δεν έχει χρήματα στην τσέπη του, δεν θα τα καταναλώσει τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε:

«Πρέπει να υπάρχει μια άμεση συλλογική απάντηση και να μην οδηγηθούμε, μέσω των καθυστερήσεων, το κάθε κράτος να πηγαίνει μόνο του και να διαπραγματεύεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να συμβεί».

Συμπλήρωσε δε πώς «η Ευρώπη πρέπει να τρέξει γρήγορα. Δεν μπορεί η άμυνα της Ευρώπης να συναρτάται από τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ. Δεν μπορεί ο ενεργειακός στρατηγικός σχεδιασμός να εξαρτάται από τον Πούτιν. Δεν μπορεί η παραγωγική βάση να είναι τόσο πολύ εξαρτημένη από την Κίνα» .

Ως προς την ηλεκτρική σύνδεση της Κύπρου και τις προκλήσεις της Τουρκίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε: «Όταν υπάρχει το παράνομο τουρκολυβικό σύμφωνο κι εσύ ξεκινάς μια επένδυση, όπου η μη υλοποίησή της ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις επιδιώξεις της Τουρκίας, τότε αν δεν έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωση της, είσαι είτε ερασιτέχνης είτε επικίνδυνος ή και τα δύο μαζί».

Σχετικά με την ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια για πρόθεση αγοράς μιας ακόμη γαλλικής φρεγάτας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σε κάθε νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα να υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες για συμπαραγωγή, ώστε η Ελλάδα να μην αγοράζει μόνο αλλά και να παράγει εξοπλιστικά προγράμματα βοηθώντας την οικονομία αλλά και την άμυνα μας, «πρέπει το 30% να είναι παραγόμενο στη χώρα» είπε.

«Το δίλημμα που βάζουν κάποια άλλα κόμματα "κοινωνικό κράτος ή άμυνα", εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα ψευτοδίλημμα. Πρέπει να έχουμε και ισχυρό κοινωνικό κράτος, αλλά και ισχυρή άμυνα για να αντιμετωπίζουμε τον όποιο κίνδυνο», σημείωσε ενώ επισήμανε πως ο υπουργός Άμυνας απέφυγε να μιλήσει για την πρόθεση αγοράς μιας ακόμη φρεγάτας στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Εξοπλισμών της Βουλής προ τεσσάρων ημερών.

Για την Ομάδα Αλήθειας

Ερωτηθείς για την «Ομάδα Αλήθειας», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως «ο κ. Μητσοτάκης κάνει ό,τι κατήγγειλε απέναντι στους Τσίπρα-Καμμένο. Σε δήλωση του στη Βουλή το 2019 κατήγγειλε το παρακράτος του διαδικτύου. Μιλούσε για ένα παρακράτος που χρηματοδοτούσαν τότε από το δημόσιο και έκανε τα ίδια. Βλέπουμε να βγαίνει ο Παύλος Μαρινάκης και να λέει "μα τι σας πειράζει αυτή η Ομάδα; Ιδιώτες πληρώνουν ιδιώτες". Και ρωτώ τη ΝΔ: οι ιδιώτες πληρώνουν ιδιώτες για να δουλεύουν για τη Νέα Δημοκρατία συκοφαντώντας τους πολιτικούς της αντιπάλους και αυτό είναι ηθικό και νόμιμο; Αυτό είναι κανονικοποίηση της διαφθοράς. Αυτό κατάφερε αυτή η κυβέρνηση, να κανονικοποιήσει τη διαφθορά και αυτό αποδεικνύει η κυνική δήλωση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα των ιδιωτών, υπάρχουν κι άλλες καταγγελίες ότι έχουν πάρει εκατομμύρια - ως δεξαμενή χρηματοδότησης για να κάνουν συνέδρια - και από το δημόσιο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

