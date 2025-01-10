Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2025 που ξεκίνησε πριν από λίγο με την εισήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια χρονιά δύσκολη με πολέμους, οικονομική αβεβαιότητα, αστάθεια σε πολλές κοινωνίες, με την κλιματική κρίση να γίνεται όλο και πιο απειλητική αν σκεφτούμε τις καταστροφικές φωτιές στην Καλιφόρνια.

«Ζούμε σε ένα τοπίο που το σκιάζουν πρωτοφανείς εξαγγελίες για μεταβολές και αλλαγές στη ζώνη επιρροής» όπως είπε υπογραμμίζοντας ότι «μπροστά μας διαμορφώνεται ένα πρωτοφανές σκηνικό όπου παγκόσμιοι οικονομικοί παράγοντες διεκδικούν τον ρόλο διαμορφωτή της κοινής γνώμης σε πολλές χώρες και προσπαθούν να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις. Οι απαντήσεις αυτές πρέπει να δοθούν σε ευρωπαικό επίπεδο»

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει δοκιμαστεί από τον λαϊκισμό και τις εύκολες λύσεις που αποδείχθηκαν ανέφικτες.

«Η Ελλάδα είναι χώρα σταθερότητας σε ασταθή κόσμο με μια κυβερνητική πλειοψηφία που εμπνέει σιγουριά εν μέσω όσων συμβαίνουν σε Γαλλία, Γερμανία και Καναδά. Με μια οικονομία που αποτελεί αισιόδοξη εξαίρεση στην Ευρώπη».

Αλλαγές στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Δημοσίου όπου «λιμνάζουν» 2.500 υποθέσεις

«Έχουμε 2.500 υποθέσεις που λιμνάζουν στα πειθαρχικά συμβούλια και ο χρόνος απόφασης μπορεί να φτάσει τα 5 χρόνια. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η νέα πρόταση θα εμπλέκει περισσότερους λειτουργούς του νομικού συμβουλίου του κράτους και θέτουμε καταλυτικά όρια για την τελεσίδικη έκδοση των αποφάσεων. Ταχύτητα, διαφάνεια και πλήρη λογοδοσία στο δημόσιο με την πρωτοβουλία αυτή» υπογράμμισε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα συζητήσουμε και το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τη χρηματαγορά. Θα δώσουμε περισσότερα κίνητρα για εισαγωγή ειδικά μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο ώστε με τη σειρά τους να βοηθήσουν την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας» ανέφερε για να συμπληρώσει:

«Θα βάλουμε μια τάξη στα κρυπτονομίσματα σε ένα τοπίο που σήμερα είναι θολό. Θα θεσπίσουμε προστασίας του κοινού κυρίως μέσω της ενημέρωσης. Ευθυγραμμίζουμε το εθνικό πλαίσιο με το ευρωπαϊκό. Είναι εύκολο να ακούγονται φήμες για εύκολο κέρδος αλλά είναι χρέος της πολιτείας να προειδοποιεί και να προστατεύει τους πολίτες».

«Επιτρέψτε μου τέλος και μια ελαφρώς προσωπική αναφορά καθώς τέτοια μέρα πριν από 9 χρόνια μέλη και φίλοι της ΝΔ με τίμησαν με την εκλογή μου στη θέση του προέδρου. Ήταν η αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού που έφερε την ΝΔ στην κυβέρνηση. Είμαστε μια πολιτική δύναμη ηρεμίας και ανάπτυξης. Καμία ηγετική θέση νομοτελειακά δεν είναι προδιαγεγραμμένη και εξαρτάται από την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και την εργατικότητα. Το 2025 είναι απολύτως κρίσιμη χρονιά στον κρίκο της αλυσίδας που τελικά θα μας οδηγήσει στις εκλογές του 2027. Καλή χρονιά και καλή δουλειά σε όλους μας» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

