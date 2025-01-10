Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, είχε το πρωί της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο γραφείο του στη Βουλή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα της αύξησης του τέλους ταφής απορριμμάτων, που οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο τους Δήμους.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για οικονομικό στραγγαλισμό των Δήμων, προανήγγειλε σχετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και σημείωσε πως «η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Πρωθυπουργός έχουν τεράστια ευθύνη, διότι οι πελατειακοί χειρισμοί τους στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας δημιουργούν τεράστιες στρεβλώσεις, τις οποίες σήμερα καλούνται, -με ευθύνη τους-, να πληρώσουν οι Δήμοι, οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο αυτό το δυσβάσταχτο κόστος».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι «αναρμόδια μονοπαραταξιακά όργανα μεθοδεύουν την είσπραξη σημαντικών φόρων για τους Δήμους και τους δημότες. Στραγγαλίζουν με αυτόν τον τρόπο τους Δήμους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα λεφτά αυτά καταλήγουν σε χρεοκοπημένους οργανισμούς, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε κι εμείς με χρεοκοπία και ταυτόχρονα οι δημότες μας να χρειαστεί να πληρώσουν νέα εξοντωτικά για αυτούς δημοτικά τέλη».

Πηγή: skai.gr

