Η στρατηγική εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Δένδια, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Μεταπολίτευση 1974-2024: 50 Χρόνια Ελληνική Εξωτερική Πολιτική» που πραγματοποιείται στις 12 και 13 Δεκεμβρίου. Ο κ. Δένδιας παρουσίασε μια συνολική αποτίμηση του παρελθόντος, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας.

«Η συμμετοχή μας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ δεν ήταν πάντα δεδομένη», ανέφερε, υπενθυμίζοντας τις παλαιότερες διχογνωμίες των ελληνικών πολιτικών κομμάτων. Αναφέρθηκε επίσης στην «Ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003» για τα Βαλκάνια και στην επιτυχία της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις αυτές «στρατηγικές συναινέσεις που διαμόρφωσαν την πορεία μας».

Αναφορικά με την Τουρκία, τόνισε πως «η απόκλιση της Άγκυρας από την ευρωπαϊκή της προοπτική έγινε εμφανής στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα». Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «αν η Τουρκία είχε αποδεχθεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, τα περισσότερα προβλήματα θα είχαν λυθεί». Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Τουρκία σιγά σιγά διευρύνει την ατζέντα των αξιώσεων απέναντι στην πατρίδα μας», για να προσθέσει ότι «πρέπει να συζητάμε με την Τουρκία, όμως αυτό σημαίνει ότι θέτουμε πάντοτε τα απαράδεκτα των τουρκικών θέσεων, όπως είναι το casus belli».

Η ομιλία επεκτάθηκε και στην απόπειρα του θαλάσσιου εγκλωβισμού της Ελλάδας, όπως αυτή αποτυπώθηκε μέσα από τις σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο επί κυβέρνησης Μόρσι και το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε την κατοπινή συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο «εξαιρετικά ωφέλιμο συμβιβασμό», ο οποίος «ακύρωσε επιχειρήματα της Άγκυρας περί έλλειψης σοβαρότητας εκ μέρους μας».

Ο Yπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στην πολυδιάστατη στρατηγική της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία επικεντρώθηκε σε διμερείς συμφωνίες με χώρες όπως η Γαλλία, οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ εμβάθυνε τις σχέσεις με το Ισραήλ και το Μπαχρέιν. Όπως επεσήμανε, «διαμορφώσαμε ένα πολύπλοκο πλαίσιο στρατηγικής, το οποίο ξεπερνά το τουρκοκεντρικό μοντέλο του παρελθόντος».

Όσον αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις, τόνισε πως «πρέπει να αποκτήσουμε δυνατότητες anti-drone και να αναπτύξουμε έναν θόλο άμυνας». Χαρακτήρισε τη δημιουργία ενός πυραυλικού τείχους στο Αιγαίο ως «οικονομικότερη λύση σε σχέση με τις συμβατικές προσεγγίσεις» και ζήτησε μια «δημιουργική προσέγγιση στα εξοπλιστικά».

Επιπλέον, προανήγγειλε αλλαγές στη στρατιωτική θητεία το πρώτο εξάμηνο του 2025, τονίζοντας πως θα περιλαμβάνουν «διαφορετική εκπαίδευση, ενδυμασία και νέες διαδικασίες».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στο δημογραφικό πρόβλημα, εκφράζοντας ανησυχία για την προοπτική η Ελλάδα να μετατραπεί σε «χώρα γερόντων». Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Ελλάδα πρέπει να έχει μια ανοιχτή αγκαλιά για πληθυσμούς που υιοθετούν την ελληνική παράδοση και κουλτούρα».

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες της χώρας στα δυτικά Βαλκάνια, αλλά και στην ανάγκη προστασίας των ελληνικών μνημείων που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες.

Το συνέδριο «Μεταπολίτευση 1974-2024: 50 Χρόνια Ελληνική Εξωτερική Πολιτική» οργανώνεται από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ.

