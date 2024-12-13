Δέσποινα Βλεπάκη

«Καταλαβαίνω ότι ο καθένας προσπαθεί για να σωθεί πολιτικά να δημιουργήσει δράκους, αλλά υπάρχουν παραμυθία χωρίς δράκους», ήταν η αιχμηρή απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Αλέξη Τσίπρα από το βήμα του συνεδρίου «Μεταπολίτευση 1974-2024 :50 χρόνια Εξωτερικής πολιτικής».

Λίγο νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός, από το ίδιο βήμα, σχολιάζοντας την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανέφερε ότι «η χώρα πήγε μπροστά και με συγκρούσεις οπού χρειάστηκε, δεν είναι το ζητούμενο σήμερα η συναίνεση η αντιπολίτευση είναι» ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ με ΠΑΣΟΚ που αποκλείει ο Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας «Δεν αρκεί να ξορκίζεις κάτι το οποίο θα ‘ρθει στο τέλος ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία αν δεν κινηθείς σε μια άλλη κατεύθυνση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας στα σενάρια περί συγκυβέρνησης με την ΝΔ και στα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πιστέψει κανένας Έλληνας.

«Καταλαβαίνω ότι κάποιοι θέλουν να φτιάξουν αφηγήματα. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ δώσαμε μεγάλο αγώνα για να γίνουμε ο δεύτερος ισχυρός πόλος του πολιτικού συστήματος που φιλοδοξεί να γίνει κυβέρνηση και έρχονται κάποιοι να πούνε ότι κάνουμε τον αγώνα για να συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει κανένας Έλληνας».

Ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης έριξε σφοδρα πυρά προς τον Αλέξη Τσίπρα από τον οποίο όπως εξήγησε δεν δέχεται «μαθηματα αντιπολίτευσης».

«Ο κυριος Τσιπρας πρέπει να κάνει ένα συνέδριο για να αποφανθεί πως για πρώτη φορά στην μεταπολίτευση, ενα κόμμα ηττηθηκε δυο φορες και μαλιστα τη δευτερη φορα με 20% διαφορά. Να αποφανθούν για ποιο λόγο η πολιτικη τους ηττηθηκε με τετοιο τροπο. Να ερθει το ίδιο πρωταγωνιστικό πρόσωπο να μου κάνει μαθηματα αντιπολίτευσης.Το θεωρώ παράλογο» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

