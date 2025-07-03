Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και της Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, πραγματοποιήθηκε με τους επικεφαλής διπλωματικών & προξενικών Αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά και με αντικείμενο το «RebrainGreece».

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν ο συντονισμός των δράσεων Αθήνας-Αρχών Εξωτερικού για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Rebrain Greece-USA» στις 7/12/2025 στη Νέα Υόρκη.

Ο στόχος είναι η διασύνδεση Ελλήνων εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης που εργάζονται στις ΗΠΑ και τον Καναδά με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν προσωπικό.

