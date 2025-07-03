«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει άμεσα διαβούλευση σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής για τα νησιά με σκοπό τη στήριξή τους στην αντιμετώπιση των πολύπλευρων προβλημάτων τους», σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, σε ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρης για την ανάγκη ενίσχυσης των νησιών των Κυκλάδων, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες και, ευρύτερα, των νησιωτικών περιοχών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Φίτο σημειώνει ότι «η ενδιάμεση επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 ολοκληρώθηκε το 2024, ενισχύοντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε βασικούς τομείς προτεραιότητας με το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας αυξήθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ».

Όπως αναφέρει, τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027 συμβάλλουν σε εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών στην Ελλάδα με 1 δισ. ευρώ και με 10,5 εκατ. ευρώ σε περιφερειακό πρόγραμμα για τη διαχείριση κινδύνων, που σχετίζονται με το κλίμα στο Νότιο Αιγαίο.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ είχε θέσει ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση των κονδυλίων για την πρόληψη, αλλά και την προετοιμασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών για φυσικές καταστροφές, αν θα υπάρχει στοχευμένος άξονας προτεραιότητας για τις ανάγκες των νησιωτικών περιοχών και αν στοχεύει να στηρίξει οικονομικά υπάρχουσες και μελλοντικές τεχνικές μελέτες τοπικών και περιφερειακών αρχών, που το χρειάζονται άμεσα.

«Ο κανονισμός όσον αφορά στην έκτακτη περιφερειακή στήριξη για την ανασυγκρότηση-RESTORE παρέχει ευελιξία στα κράτη μέλη, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, όσον αφορά στη χρήση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την ανασυγκρότηση και την αποκατάσταση. Ο κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη τροποποιήθηκε για να εισαγάγει νέο μέτρο, το οποίο παρέχει στήριξη στους πληγέντες γεωργούς, δασοκόμους και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», υπογραμμίζει στην απάντησή του ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Φρέντη Μπελέρη και προσθέτει: «Η αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μπορεί να βοηθήσει τις Κυκλάδες και άλλα νησιά να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι των πλημμυρών και άλλων κλιματικών κινδύνων, όπως συνέβη με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα στο έργο (Cardimed) για την περιοχή της Μεσογείου».

