Επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άγιο Όρος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Άγιο Όρος.

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τις Καρυές, όπου θα συναντηθεί με τους Καθηγουμένους και τους Αντιπροσώπους των 20 Ιερών Μονών και την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, οι οποίοι θα τον υποδεχθούν με Πανηγυρική Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε γεύμα μαζί τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά σειρά επίσκεψης, θα μεταβεί, επίσης, στις Ιερές Μονές Ιβήρων, Βατοπεδίου, Σίμωνος Πέτρας και Ξενοφώντος.



Πηγή: skai.gr

